https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 22.08.2019 - Última actualización - 11:18

11:15

Vivió 12 horas Video: Nació una ternera con dos cabezas en un campo argentino

Una ternera que nació con dos cabezas en un establecimiento agropecuario ubicada cerca de la localidad de Hilario Ascasubi, en el sur bonaerense, murió esta madrugada, cuando tenía al menos 12 horas de vida, lo que lo convierte en un caso inusual, según productores rurales.



El animal, parido por una vaca de la mezcla de Aberdeen Angus y Polled Hereford, nació el jueves pasadas las 14 horas en el establecimiento "Los Chimangos", cuyo propietario es Fernando Dumrauf, de 76 años.



"Ayer a las dos de la tarde nació la ternera que hasta anoche estaba viva, respiraban las dos cabezas, se movían y berreaban pero esta mañana había muerto", afirmó a Télam Dumrauf, quien sostuvo que el animal "debe haber muerto a las 2 o 3 de la madrugada porque el cuerpito estaba caliente".



"Nosotros estamos en el campo y controlamos la hacienda porque están en época de parir y yo a eso de las 12 (ayer) vi a la vaca sola por lo que fui a mirar porque a veces puede tener problemas de parto", relató, y contó que cuando se acercó "me encontré que asomaba algo y digo, bueno, la voy a dejar un rato tranquila y después voy a mirar".



Dumrauf sostuvo que a las 14 fue a ver a la vaca de nuevo y "había tenido un parto natural y estaba la ternera echada con las dos cabezas, algo increíble".



El animal no pudo amamantar porque "no se podía parar y según me explicó un veterinario de Ascasubi que consulté, la mitad del cuerpo responde a una cabeza mientras que la otra a la segunda", dijo el hombre, que en su vida dedicada a la actividad agropecuaria nunca había visto algo igual.



"Me dijeron que es uno de los casos únicos en el mundo porque vivió alrededor de diez o doce horas, y generalmente nacen muertos o viven algunos minutos", afirmó.



Dumrauf dijo a Télam que la vaca que dio a luz a la ternera es "una mezcla de Aberdeen Angus y Polled Hereford, lo más notable es que tuvo un parto natural porque generalmente no lo pueden tener".



"Es un caso curioso y aparte la vaca está perfecta porque estuvo alrededor de la ternera, comió y no tuvo problemas", afirmó.

Personal de la Asociación de Productores Rurales Villarino Sur (APROVIS), y un veterinario de esa localidad visitaron el establecimiento agropecuario, luego de que el productor notificara el insólito caso.

"Ellos (APROVIS) me decían que era un caso notable y que estuviera vivo tantas horas porque generalmente nacen muertos", insistió, y contó que "me dijeron que traslade al ternero a un freezer para conservarlo porque a lo mejor alguna institución vendría con el fin de estudiarlo".