Publicaciones de los perfiles oficiales de Robert Downey Jr., la Nasa, los Rolling Stones y el estadio Rose Bowl están generando especulaciones de todo tipo en Twitter.

¿Qué tienen en común Robert Downey Jr., la NASA, los Rolling Stones, el estadio Rose Bowl y Marte?

La NASA anticipa hoy en Twitter el despegue de la nave espacial rusa Soyuz sin tripulación humana hacia la Estación Espacial: un vuelo de prueba previo al lanzamiento con tripulación para 2020. Sin embargo, el despegue, que podrá ser visto en directo, podría tener algunos condimentos.

Mientras el estadio Rose Bowl insiste en recordar que esta noche tocan los Stone, cerrando su gira por Estados Unidos. En tanto, desde el perfil oficial de la banda invitan al show y brindan la opción a sus fans de elegir algunos clásicos que tocarán en vivo.

Pero, en tanto, otra publicación cruzada generó expectativa: “Estoy fervoroso de la ansiedad. Dios mío. Guardo un secreto y lo tengo que compartir. ¿Qué tienen en común los Rolling Stones, la NASA, el (estado) Rose Bowl y el planeta regente de mi signo astral?. La gente me dice “¿cómo podés mantener a un tonto en suspenso?” -”Mañana te cuento”-... Bueno, no tenés que esperar. Porque todo será revelado esta noche. Oh, Dios mío. Esto tal vez es lo más emocionante que hice en la vida. No me lo perdería por nada en el mundo”, dice Robert Downey Jr., en un video publicado en su perfil, y luego se va de la escena cantando “Wild Horses”. Robert es nativo de Ariel, cuyo planeta regente es Marte.