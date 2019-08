Recrudece el triángulo "Pampita - Benjamín Vicuña - China Suárez"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según contó Marcela Tauro en "Intrusos", la crisis entre la pareja de actores se habría originado a partir de unas palabras del galán chileno para con la jurado del "Bailando".

No es la primera vez que suenan rumores de crisis entre Benjamín Vicuña y La China Suárez. De hecho, la tapa de la revista Caras con el actor anunciando su casamiento con la madre de Magnolia, la menor de sus hijas, habría sido con la intención de bajar un poco las aguas en una relación que ya vendría turbulenta.

Sin embargo, ahora Marcela Tauro le agregó un condimento más que sería el detonante de la discusión. "Hoy nos llega la información de que aparentemente, la semana pasada, cuando estaban los rumores de separación no eran tan rumores, sino que aparentemente la pareja, que vive en un country en Zona Norte, en San Jorge, le alquilan la casa a Fabián Gianola, habrían tenido una fuerte discusión", comenzó la panelista de Intrusos, el ciclo que conduce Jorge Rial a través de la pantalla de América.

"Parece que ahora, Jorge, se usa que todo el mundo usa tres teléfonos. Me hablan de que él tendría tres teléfonos, y en uno de ellos habría una conversación, ella habría pescado una conversación, que es normal, con la ex mujer, Pampita, con Benjamín Vicuña. Pero hubo una frase que no le habría gustado a ella, que extrañaba la vida familiar que tenía antes. Ahí hubo una discusión, y lo hizo ir de la casa", agregó la periodista.

"A mí lo que me dicen es que quieren vender una cosa que no es, como en su momento pasó con Pampita. ¿Se acuerdan cuando Pampita se la agarró con Macedo, que después a las dos horas se fue a hacer la foto con los chicos de Gente tipo Los Grimaldi?", cerró la también integrante de El Club del Moro y No está todo dicho, los ciclos de FM 100 conducidos por Santiago del Moro y Guido Kaczka respectivamente.

"Los vecinos de la zona dicen que las discusiones son bastante habituales, serían bastante habituales entre la China y Benjamín", remarcó Tauro, quien también contó que durante el festejo del cumpleaños de Rufina, la mayor de sus hijas, "no están juntos pegados".

Habrá que ver si con el correr de los días y el viaje de él a Chile se calman las aguas, o si, por el contrario, el frente de tormenta sigue avanzando sobre una pareja que hasta no hace mucho tiempo parecía inmune a cualquier tipo de crisis.

Con información de Infobae