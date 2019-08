"Pronto voy a volver a jugar al tenis", contó Del Potro

El tenista tandilense Juan Martín Del Potro anunció hoy, a través de sus redes sociales, que volverá a jugar al tenis ´"pronto´".



´"Voy a volver a jugar al tenis pronto. Todavía no sé la fecha exacta, pero seguramente se van a enterar de varias novedades en los próximos días´", contó Del Potro en un video que compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter.



´"Aprovecho para agradecerles todo el apoyo y el cariño que me dieron para pasar la semana más dura posterior a la operación. Espero verlos pronto´", cerró el saludo desde un gimnasio en Miami, donde hace trabajos físicos, pileta y kinesiología.

El argentino, campeón de la Copa Davis en 2016 y que llegó a ser el número 3 del ranking, debió operarse de una fractura rotuliana en la rodilla derecha el último 22 de junio y desde entonces mantuvo a sus seguidores informados sobre su recuperación en redes sociales.



Del Potro se había fracturado por primera vez la rótula en octubre de 2018, en el Masters 1000 de Shanghai, e intentó reponerse de esa lesión sin cirugía, pero se resintió y debió pasar por el quirófano, lo que hacía dudar de su regreso al tenis. Hoy, la ´"Torre de Tandil´" aseguró que volverá al circuito antes de lo esperado.

Tengo algo muy lindo para contarles 🙌☺️ Some exciting news for you... https://t.co/UCvaB15RCE

A ocho semanas de la cirugía, les comparto algunos de los trabajos de rehabilitación de estos días. 💪🏽🏊🏼‍♂️



Eight weeks after the surgery, I’ve been working hard these days. pic.twitter.com/IWDo2EjNxA