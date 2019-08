Mirtha Legrand regresa a la televisión tras la muerte de su hermano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La semana pasada la diva no realizó ninguno de sus dos programas debido al fallecimiento de José Martínez Suárez, de 93 años. Este sábado vuelve a la pantalla.

Mirtha Legrand regresa a la televisión este sábado, tras una semana de ausencia luego de la muerte de su hermano José Martínez Suárez de 93 años, el sábado pasado, tras varios días de internación.

Desde las 20:00 del sábado la diva estará al frente de la pantalla de El Trece y luego de su clásica presentación, en la que seguramente haga referencia a su hermano mayor, recibirá a su invitados, los mismos que estaban previstos hace siete días.

El flamante ministro de Hacienda Hernán Lacunza, el fiscal José María Campagnoli, el chef argentino Mauro Colagreco, dueño del restaurante Mirazur elegido como el número uno en el mundo, el analista político Sergio Berensztein y Amalia Granata cenarán con la Chiqui.

El domingo, en el Almorzando, acompañarán a Mirtha Ricardo Darín, Carlos Belloso y Verónica Llinás, los tres protagonistas del recientemente estrenado filme La odisea de los giles; Alberto Ajaka, papá adoptivo de Tévez en la serie Apache; Martina Guzmán, protagonista deEl Marginal, y Graciela Fernández Meijide.

Andy Kusnetzoff recibirá desde las 22:00 del sábado en PH, Podemos hablar a Lizy Tagliani, Antonio el Turco Mohamed, Denise Dumas, Gustavo López, Abel Ayala y Carolina Oltra.

"¡Se fue un grande!", dijo Mirtha Legrand al despedir a su hermano José Martínez Suárez, que murió el sábado. Sus declaraciones fueron a la salida de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), donde se realizó el velorio.

Al día siguiente los restos del cineasta fueron despedidos en el cementerio de la Chacarita, pero ni la conductora ni su hermana Goldie pudieron asistir al responso que se realizó en la capilla ardiente.

Héctor Vidal Rivas, asistente de la diva, explicó en Nosotros a la mañana por qué las hermanas no estuvieron presentes: "No fue por algo en particular. Ellas se habían acostado a las cinco de la mañana. Después del velorio (las mellizas) fueron a la casa de Mirtha y estuvieron hasta las 5 de la mañana. Creo que ese fue el problema, que por eso no fueron a Chacarita".

"Mirtha es una mujer muy fuerte para repararse de la muerte del hermano con quien tenía una unión muy importante. José las llamaba todas las mañanas, tanto a Mirtha como a Goldie, para ver cómo habían pasado la noche. Era una relación muy fraternal. Para ellas era como el padre. De todas formas Mirtha se va a reponer como siempre con esa fuerza (que tiene) y con la ayuda de Marcela quien es su gran bastón y la que se ocupa de todo", agregó.

