https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 23.08.2019 - Última actualización - 18:45

18:43

Fue el pasado jueves cuando, mediante una resolución, el jefe municipal de San Jorge, Enrique Marucci, tomó la decisión de implementar la iniciativa por 120 días. Se debe a la complicada situación económica nacional que le pega, directamente, a las arcas públicas de todas las localidades.

Mediante un decreto Un intendente se congeló el sueldo e invitó a concejales a copiarlo Fue el pasado jueves cuando, mediante una resolución, el jefe municipal de San Jorge, Enrique Marucci, tomó la decisión de implementar la iniciativa por 120 días. Se debe a la complicada situación económica nacional que le pega, directamente, a las arcas públicas de todas las localidades. Fue el pasado jueves cuando, mediante una resolución, el jefe municipal de San Jorge, Enrique Marucci, tomó la decisión de implementar la iniciativa por 120 días. Se debe a la complicada situación económica nacional que le pega, directamente, a las arcas públicas de todas las localidades.

Rodrigo Pretto

Mediante un decreto fechado el 22 de agosto, el intendente de la ciudad de San Jorge, Enrique Marucci, decidió congelarse el sueldo hasta fin de año y le pidió a todo el cuerpo legislativo que imite la iniciativa. “Consideré importante que, para estos sueldos que son los más significativos a nivel local pero no similares a los de otros estamentos públicos, había que tomar una medida de manera tal que el impacto sea el cuidado de la economía del Municipio. Más allá que el intendente tenga una responsabilidad multifactorial, los ajustes son complejos para nuestras arcas. Quienes podemos sostenernos con el sueldos que tenemos, debemos hacer un esfuerzo”, explicó el jefe del Ejecutivo.

Fue el pasado jueves 22 cuando Marucci, mediante la resolución 24.777 y considerando la situación socioeconómica del país, buscó alguna alternativa para aliviar las sacudidas arcas públicas, una realidad que no excede a ningún Municipio ni Comuna de la provincia de Santa Fe. “Establézcase la suspensión, a partir del 31 de agosto próximo y por 120 días, teniendo en cuenta que el ejercicio económico presupuestario finaliza el 31 de diciembre del 2019, de la percepción de los incrementos salariales por todo concepto que se deban aplicar a todos los haberes mensuales del Intendente Municipal de San Jorge”, sostiene en el artículo 1.

Marucci explicó que a lo largo del año fue congelando de manera intercalada a parte de su Gabinete el sueldo para ir reduciendo gastos, sobre todo a aquellos funcionarios con cargos jerárquicos. El intendente sostuvo que veía “injusto” que su salario aumente y no mantenga niveles fijos como el de los demás. “Como dependo del Concejo, no lo podía hacer personalmente. Entonces decidí enviar la resolución para congelar lo mío y acompañar a quienes están conmigo en el Ejecutivo, quienes hacen un esfuerzo para entre todos cuidar la economía”.

Por eso el intendente sanjorgense adelantó que sería conveniente suspender por el término de 120 días, teniendo en cuenta que el ejercicio económico presupuestario finaliza el 31 de diciembre del corriente año, todo incremento en la remuneración mensual percibido por el intendente municipal a partir del 31 de agosto del corriente año.

Y acto seguido, le pidió a todo el cuerpo legislativo que imite el ejemplo. Mediante el artículo 2, invitó a los “miembros de Honorable Concejo Municipal a participar de dicha medida” aplicando lo mismo en sus propios haberes.

El jefe del Ejecutivo explicó que en 2018 había aconsejado que los ediles que poseían otro empleo u otros ingresos cobren la mitad de la dieta. Sin embargo la idea no prosperó en el recinto. Pero en este caso el pedido ni siquiera fue dialogado con el cuerpo legislativo. “Lo venía pensando desde hace un tiempo. La solicitud que les hice los tomó por sorpresa, incluso a los de nuestro partido. Ahora estoy esperando ver cuál es su decisión. Sabemos que los ajustes no le caen bien a nadie, pero aún no recibí ningún comentario. Con esto no quiero causar ninguna demagogia ni ser héroe de nada. Pero los Municipios más ordenados debemos tomar recaudos”.

Desde la Municipalidad de San Jorge llevaron tranquilidad a toda la población y remarcaron que las arcas aún se encuentran estables, pero es notorio como se van reduciendo por los diversos factores económicos que golpean al país. “La inflación, la dolarización de las cosas, la caída de los ingresos porque el ciudadano deja de pagar impuestos, la cláusula gatillo y la quita de recursos del gobierno van comiendo la caja”.

Marucci también tuvo en cuenta al tomar la decisión que los Municipios fueron afectados por la economía nacional, “por lo que sería importante tomar algunas medidas tendientes a proteger las arcas locales y así lograr sostener con eficiencia y sin sobresaltos la actividad Municipal en su conjunto”.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo defendió la aplicación de la cláusula gatillo destacando que los empleados deben mejorar su capacidad de recursos para que no se resienta la economía local. “Para los trabajadores el aumento se transforma en una ayuda, pero para los Municipios la masa total significa grandes erogaciones. Entonces eso es lo que tienen que entender los gobiernos”, describió.

Ante esta situación, donde Nación fue aplicando medidas que impactaron en las provincias y, consecuentemente golpearon a Municipios y Comunas, Marucci pidió impulsar acciones para “mejorar las economías de las localidades que están sufriendo y cuidar a quienes aún están en orden pero que, a este ritmo, caerán en la misma bolsa donde algunos ya no se pueden pagar sueldos ni hacer obras”.

El decreto