Este domingo, Argentina visibilizará la importancia de la ayuda a personas con autismo, para recordar que estos pacientes son sujetos de derecho y pueden acceder a todos los espacios públicos.

El 25 de agosto Se conmemora el Día Nacional de Ayuda a Personas con Autismo

El 25 de agosto ha sido declarado como Día Nacional de Ayuda a la Persona Autista en la Argentina para conmemorar la creación de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APADEA), en 1994. La ONG reúne a las familias para ofrecer orientación, asesoramiento e información, junto a un equipo de profesionales, especialistas e investigadores.

En tal sentido, Roxana Oscanoa, representante de Autismo Santa Fe, explicó a El Litoral que este día “está destinado a reclamar y reivindicar los derechos de las personas con autismo y a que “el otro” pueda reconocer que son personas que son parte de este mundo, que son sujetos de derecho y que pueden acceder a todos los espacios como a la educación, a un trabajo, a tener una vida digna, como todos”.

“Educativamente -aseguró Oscanoa-, si bien hay leyes que amparan a nuestros hijos nosotros muchas veces estamos bregando también por un cambio en la mirada, de poder pensar que las personas con autismo puedan lograr sus objetivos”. “Hay leyes que amparan también el acceso a la educación y ese acceso, por ejemplo en el caso de mi hijo, él ingresó a un instituto de música en el cual la docente consideró que mi hijo no podía participar en un concierto porque a comparación del esfuerzo que hicieron sus compañeros, él va a desafinar y no es justo para otros que tanto lucharon y trabajaron para eso”, lamentó. “No va a poder cantar ni compartir ninguna canción con ellos porque no corresponde, ni invitándolo, ni propiciándolo, ni dándole la oportunidad que él necesita como parte del grupo, es la mirada del adulto”, argumentó.

“Más allá de que uno está esperando la mirada de empatía, vulneran varios derechos, como las leyes provinciales que en Santa Fe está la 13328 y otras leyes del Ministerio de Educación, como el Decreto 311 y demás” consideró, y opinó que “en la práctica, hay algunas leyes que debieran mejorar”. “Esto sigue sucediendo; debemos ser acompañados desde el gobierno provincial, desde el gobierno nacional, para que este tipo de políticas educativas sean publicas y accesibles para todos”, finalizó.