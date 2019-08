https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Protesta

El plantel de Rosario Central no concentrará para el partido del domingo con Patronato

Los jugadores tomaron la decisión luego de que los dirigentes no pudieran hacer frente a los salarios caídos de julio pasado, tal como habían prometido horas antes.

El plantel de Rosario Central decidió este viernes por la noche no concentrarse, con miras al partido del domingo ante Patronato de Paraná, luego de que los dirigentes no pudieran hacer frente a los salarios caídos de julio pasado, tal como habían prometido horas antes. Los jugadores de la entidad auriazul se presentarán directamente en el estadio Gigante de Arroyito este domingo, algunas horas anteriores al comienzo del partido previsto para las 17.45, en el marco del encuentro válido por la cuarta fecha de la Superliga. Los futbolistas de Central resolvieron no dormir en un hotel y hacerlo en sus respectivos domicilios, luego de que los dirigentes no pudieran hacer frente a los sueldos vencidos de julio. “Les entregaron cheques a los jugadores por casi 6 millones de pesos, pero no los pudieron cobrar. Por eso resolvieron no concentrarse”, le confió a Télam una fuente cercana a la institución de Arroyito. De esta manera, el entrenador Diego Cocca dará la charla técnica recién el mismo domingo, en la previa al comienzo del partido. Una probable formación 'canalla' nucleará a Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Emanuel Brítez; Ciro Rius, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil y Diego Zabala; Maximiliano Lovera y Claudio Riaño. Con información de Télam