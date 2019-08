https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En noviembre La lista de series y películas que Disney + presentará con su lanzamiento

The Walt Disney Company lanzará el 12 de noviembre su plataforma de streaming Disney+, con la que pretende trasladar su dominio en el mercado cinematográfico al terreno que hoy tienen conquistado Netflix.





7.000 episodios de series y 500 películas que hoy forman parte de la biblioteca de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Nat Geo estarán disponibles apenas lance la plataforma, con las 30 temporadas de “Los Simpson” como un ejemplo fuerte.





Pero además, presentará mucho material original creado específicamente para Disney+.





La siguiente es una lista de aquellos títulos originales conocidos con anterioridad o anunciados en la D23 Expo 2019 en Anaheim, California:







Series





- “Phineas and Ferb The Movie - Candace Against the Universe”: Continuación de la serie de Disney Channel.





- “Lizzie McGuire”: Hilary Duff retoma el papel que la volvió famosa en la serie de Disney Channel entre 2001 y 2004.



- “High School Musical. The Musical. The Series”: No es una remake ni es una continuación de la exitosa trilogía de películas, sino que plantea cómo un grupo de chicos que va a la escuela en donde se grabaron las cintas deciden ellos mismos hacer su musical escolar.





- “Forky Asks a Question”: serie de cortos con el delirante personaje introducido en la más reciente cinta de Pixar “Toy Story 4”.





- “Monsters at Work” (2020): serie animada ambientada en el universo narrativo de - “Monsters Inc.”, sigue a un monstruo “asustador” profesional recién egresado de la universidad que debe adaptarse al nuevo mundo en el que el miedo ya no es el combustible del mundo, sino las risas.





- “What If…” (2021): serie animada de Marvel que imagina realidades alternativas a las ocurridas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La mayoría de los actores de las 23 películas del UCM prestará sus voces.





- “Loki” (primer semestre de 2021): con Tom Hiddleston, sigue al personaje del UCM tras los eventos de “Avengers: Endgame”





- “The Falcon and the Winter Soldier” (agosto 2020): Anthony Mackie y Sebastian Stan tendrán su serie propia de seis episodios.





- “WandaVision” (primer semestre de 2021): Con Elizabeth Olsen y Paul Bettany, será “mitad sitcom, mitad cinta épica del UCM”, según adelantó el presidente de Marvel, Kevin Feige.





- “Hawkeye” (fines de 2021): Jeremy Renner volverá a encarnar a Clint Barton/Hawkeye, en una trama en la que pasará el testigo a una nueva heroína.





- “Ms. Marvel”: sigue a Kamala Khan, heroína musulmana que encarnó al personaje en los cómics. Luego de la serie también se incorporará a las películas del UCM.





- “Moon Knight”: sigue a Marc Spector/Moon Knight, un mercenario que adquiere poderes (o cree) en Egipto.





- “She-Hulk”: es la adaptación de los exitosos cómics de la versión femenina del Increíble Hulk.





- “The World According to Jeff Goldblum”: serie documental de 12 episodios en la que el actor explota su curiosidad y su personalidad en la búsqueda de respuestas a todo tipo de preguntas.





- “Encore!”: producida por Kristen Bell, es un reality que reúne a ex elencos de teatro musical de colegios secundarios para que pasados los años vuelvan a presentar el show.





- “Muppets Now”: serie de cortos con los famosos títeres creados por Jim Henson.





- “Diary of a Female President”: con Gina Rodriguez, relata el camino de una joven estadounidense descendiente de cubanos que se embarca en un viaje para convertirse en la próxima presidente de EEUU.





- “The Mandalorian”: creada por el actor, director y productor Jon Favreau y Dave Filoni, y protagonizada por Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers y Take Waititi, entre otros. Ambientada en el universo de “Star Wars”, la serie ocho episodios sigue a un cazarrecompensas en un relato estilo western. Estrenará el 12 de noviembre y ya fue renovada para una segunda temporada.





- Una precuela spin-off de “Rogue One”: sigue a Cassian Andor, el personaje que el mexicano Diego Luna protagonizó en la cinta del universo “Star Wars” de 2016.





- Una serie sobre Obi-Wan Kenobi: con Ewan McGregor de nuevo en el papel que personificó en la trilogía de precuelas de “Star Wars”. Comienza rodar el año que viene.





- “Clone Wars”: dará continuidad a la serie animada de “Star Wars” cuya última temporada se emitió en 2014.





Películas





- “La dama y el vagabundo”: remake “live action” del clásico animado de 1955, con las voces de Tessa Thompson, Justin Theroux y gran elenco. Estará disponible desde el lanzamiento de Disney+.





- “Togo. The Untold True Story”: con Willem Dafoe, narra la historia de un perro que en la década del ’20 lideró un trineo en una carrera imposible a pesar de que su amo lo consideraba muy pequeño y débil para hacerlo.





- “Noelle”: con Anna Kendrick, Bill Hader, Billy Eichner y Shirley MacLaine. La hija de Papá Noel debe salir del Polo Norte a buscar a su hermano y heredero del título de Santa Claus, que se fue por un fin de semana y nunca volvió.





- “Timmy Failure - Mistakes Were Made”: un chico de 11 años que se cree el mejor detective de la ciudad dirige una agencia con su mejor amigo, un oso polar imaginario.





- “Stargirl”: protagonizada por la adolescente sensación del reality “America’s Got Talent” Grace VanderWaal, narra la historia de una chica peculiar que sacude la rigidez de su escuela en Arizona.