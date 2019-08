https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 24.08.2019 - Última actualización - 11:12

11:07

En 2019 se labraron 57 multas por incumplir el horario y lugar. El Centro Comercial realizó un estudio para dar cuenta del poco espacio que disponen los vehículos que traen y llevan mercadería. Propusieron que se agreguen dársenas y se amplíen las horas. Desde el municipio informaron que ya comenzaron a pintar las zonas exclusivas y estarían completas para fines de septiembre.

En el microcentro La carga y descarga en los comercios, un problema con necesidad de ordenamiento En 2019 se labraron 57 multas por incumplir el horario y lugar. El Centro Comercial realizó un estudio para dar cuenta del poco espacio que disponen los vehículos que traen y llevan mercadería. Propusieron que se agreguen dársenas y se amplíen las horas. Desde el municipio informaron que ya comenzaron a pintar las zonas exclusivas y estarían completas para fines de septiembre. En 2019 se labraron 57 multas por incumplir el horario y lugar. El Centro Comercial realizó un estudio para dar cuenta del poco espacio que disponen los vehículos que traen y llevan mercadería. Propusieron que se agreguen dársenas y se amplíen las horas. Desde el municipio informaron que ya comenzaron a pintar las zonas exclusivas y estarían completas para fines de septiembre.

La convivencia entre camiones, colectivos, autos, motos y peatones en el microcentro santafesino es toda una problemática y generar un orden vial, al parecer, es una utopía. En las horas picos, en las cuadras transversales a la peatonal San Martín confluyen cientos de vehículos y transeúntes. El estacionamiento en zonas prohibidas —en doble fila o en dársenas exclusivas— generan congestionamiento y demoras para el tránsito.



Uno de los actores principales son los camiones que cargan y descargan mercadería en los cientos de comercios del casco céntrico. Si bien está regulado el horario y demarcadas las áreas exclusivas, muchas veces no se respetan, tanto por los propios transportistas como por los vehículos particulares que violan las reglas y estacionan donde no deben.



Desde la Municipalidad informaron a El Litoral que en lo que va de 2019 se labraron 57 multas en el sector del microcentro a los camiones de carga y descarga. El motivo de las infracciones fue por no respetar los lugares y horarios fijados para estas operaciones en la vía pública. Ramiro Dall‘Aglio, secretario de Control del gobierno local, aseguró que hay contemplación con los vehículos de carga y descarga. “Si es un camión de carga y descarga, no un particular que deja el auto y se va de compras, se es más tolerante con el horario”, señaló y contó que desde Aaucar (Asociación Autotransportes de Carga de Santa Fe) se comprometieron a utilizar camiones de sólo dos ejes y de menor porte para no generar mayores embotellamientos.

Poco lugar. La incorporación de los bicicleteros les restó espacio a los camiones de carga y descarga. Foto: Pablo Aguirre

Análisis de zonas de conflicto



A fines del año pasado y a principios del 2019, el Centro Comercial de Santa Fe realizó un relevamiento para conocer la situación de los sectores exclusivos para los vehículos que trasladan la mercadería a los comercios del microcentro. Andrés Doce, coordinador de centros comerciales a cielo abierto, comentó qué observaron en aquel estudio: “A modo de ejemplo tomamos las cuatro cuadras de San Martín norte más una cuadra hacia el oeste (San Jerónimo) y al este (25 de Mayo), cuando se empezó a implementar los bicicleteros en el microcentro y el municipio empezó a implementar medidas en el estacionamiento en general”.



En este área que delimitaron, Doce destacó que les dio como resultado que “hay alrededor de 300 comercios en este sector de ocho manzanas, donde del 100% de metros lineales que estaban destinados a estacionamiento, solamente el 11% era para carga y descarga”, y analizó que el espacio exclusivo es muy reducido para que llegue la mercadería a los diferentes negocios. “No es que no pensemos en el transporte particular ni en los peatones, pero no coincide con la necesidad de los comerciantes, por eso hay tantos inconvenientes de carga y descarga, sumado a que en las calles transversales o hay paradas de taxis o hay bicicleteros”, sostuvo el coordinador.



En estas ocho manzanas, el estudio detalló que, además del 11% del espacio destinado a la carga y descarga, el 27, 7% es parada de colectivos; 19,52% ocupan los bicicleteros; el 17% para privados —clínicas, bancos—; 16% ocupan los estacionamientos para motos; y el 9,23% parada de taxis.

Foto: Pablo Aguirre

Pedido de extensión



Luego de analizar los resultados, desde el Centro Comercial plantearon agregar dársenas de carga y descarga en: Irigoyen Freyre, entre San Martín y San Jerónimo; y en calle Crespo entre San Martín y 25 de Mayo. Ante este pedido, la Municipalidad le dio curso a la solicitud de la zona exclusiva sobre Crespo y la pintó hace pocas semanas —sólo resta la señalética vertical—.



“Tenemos claro que hay que agiornarse a los tiempos y las empresas de logística también, porque no todo el mundo puede parar en la puerta del comercio y cruzar la calle para dejar la mercadería. Pero sí hay que tener en cuenta la carga y descarga, y atenderla como una necesidad por lo menos en las áreas comerciales”, planteó Fabián Zanutig, gerente del Centro Comercial.



Si bien no estuvo contemplada en el estudio, para calle San Jerónimo —vedada para el estacionamiento entre Primera Junta y Mendoza—, pidieron que toda esa cuadra sea exclusiva para carga y descarga.



Desde las empresas de logística lo que más reclaman es el horario. “Plantean que es muy reducido por la mañana, porque la apertura del comercio es las 7.30, es decir tienen dos horas y media, y en ese tiempo tienen que hacer todos los locales del micro y macrocentro de la ciudad, lo cual es imposible. Esto provoca que haya comercios que a las 6 de la mañana tengan que esperar a los camiones para poder descargar”, observó Zanutig, y agregó: “Es una cuestión que habrá que reorganizar y tener presente la problemática de todos, inclusive de los vecinos que circulan por estas áreas comerciales”.

Foto: Pablo Aguirre

Reuniones



“La actividad de la carga y descarga es muy importante para el comercio porque tiene que ver directamente con la mercadería y el stock”, resaltó Doce. Por este motivo, y en vistas al panorama que se encontraron al realizar el estudio, mantuvieron reuniones con la Aaucar y representantes del municipio. “En teoría se iban a destinar más áreas de carga y descarga, pero todavía no las vemos implementadas”, cuestionó el coordinador. Al mismo tiempo, Zanutig recordó: “Esas reuniones se dieron cuando se modificó calle Mendoza, porque los comerciantes se quejaron muchísimo por la falta de dársenas para carga y descarga”.



Como conclusión de estos encuentros, el gobierno local tiene en vista generar la intervención necesaria para acomodar un poco más el tránsito. “Tenemos el acuerdo con el Centro Comercial y la Aaucar de ampliar y en algunos lugares construir dársenas de carga y descarga. Muchas ya se hicieron, faltan hacer algunas pero se van a terminar en el transcurso de septiembre”, comentó y ratificó que “el objetivo es terminar con lo que acordamos, porque nosotros también habíamos propuesto al Centro Comercial debatir el tema”.



Al respecto, Doce expresó que “la Municipalidad hizo una propuesta después de aquel diagnóstico que hicimos nosotros, donde se propuso no solamente a ampliar los metros lineales sino también el horario, porque es muy reducido”.

Lo que dice la ordenanza



Según la Ordenanza Municipal N° 10207, los horarios de carga y descarga en calles con el estacionamiento vedado está comprendido entre las 20.00 y las 10.00 horas y desde las 13.00 y hasta las 17.00 horas, de lunes a viernes. Mientras que en las arterias que formar parte del estacionamiento medido, está permitido de 0 a 24.



Por su parte, la ordenanza n°11014, que regula la movilidad de los vehículos de carga, en su artículo 11 detalla: “El Departamento Ejecutivo Municipal gestionará la reserva de los primeros 25 metros de la mano derecha de la calzada y en el caso realizará las gestiones que correspondan con la Empresa Concesionaria del Servicio de Estacionamiento Medido para garantizar el cumplimiento de la presente”.