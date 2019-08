https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 4 Colón y la necesidad de puntos: ahora contra Independiente

Pasaron 13 partidos, con apenas cuatro empates y una colección impensada de nueve derrotas. Los números, mucho más en una noche como la de hoy, están más rojos que nunca: cuatro puntitos sobre 39 jugados, lo que lo pone con un rendimiento inadmisible del diez por ciento como el peor visitante del fútbol argentino en los últimos tiempos. Hace 15 meses que Colón no logra ganar fuera de Santa Fe y la última vez fue, justamente, bajo la luna de Avellaneda. Esa vez, con el “Barba” ido, metió el batacazo, entró a la Sudamericana y no hubo forma de despedirlo a Eduardo Domínguez (cualquier parecido...).



Esa vez, fuera del Brigadier López, fue el 14 de mayo del 2018 cuando superó a Racing por 3-1, con goles del “Chelo” Estigarribia, Marcelo Meli en contra y Javier Correa.



Después de esa noche, no pudo más. Es cierto que festejó en la Copa Sudamericana contra Argentinos en La Paternal, pero no hay caso en la Superliga. De todos modos, enfrente no tendrá un rival que venga por un camino de rosas: empieza a estar cuestionado el entrenador de Independiente (fue eliminado de la Copa y goleado por el “Pincha” en la ciudad de La Plata).



Todo parece indicar que el Colón que hoy planta Lavallén está muy cerca del “ideal”. Porque Estigarribia se ganó el puesto de “3”, Lértora el de “5” y Morelo el de “9”. Acaso la innovación, por la buena experiencia copera ante el Zulia en el complemento, pasa por Zuqui de “4” para este partido, desplazando a Gastón Díaz y recordando que está lesionado Alex Vigo, el chico del semillero.



Acaso los dos futbolistas que están “bajo la lupa” y deben dar un poco más son el zaguero Lucas Acevedo y el volante Matías Fritzler. El resto, aún con altibajos, viene aprobando: Bernardi, Aliendro, Olivera, Burián, la “Pulga”. Es decir, no hay mayores objeciones en esos nombres.



Lo que debe aprovechar Colón, en el medio de la malaria sin ganar por Superliga afuera de casa, es el envión anímico. Hacía mucho que Colón no ganaba dos finales seguidas en cuatro días. Y lo hizo, sin dejar dudas. Lo goleó al Zulia y lo debió golear a Gimnasia (la figura fue Arias). Se metió en semifinales de la Copa y cortó la sequía de seis meses en el Cementerio de los Elefantes.



Conseguir un resultado positivo esta noche (lo ideal es ganar, pero no perder también suma en este momento) sería recargar de energías positivas al plantel para lo que se viene: el miércoles la Copa Argentina frente a Sol de Mayo en Rafaela y el otro domingo un partido muy “especial” en el Brigadier López frente a Rosario Central.



Se fue acomodando Lavallén en base a resultados: primero la Copa, ahora el torneo. Y se fueron acomodando algunos jugadores que levantaron mucho su bajo nivel en la Superliga. Tanto Morelo como Lértora se “pusieron solos” de titulares en base a sus rendimientos. Con el “Chelo” Estigarribia, que venía jugando, pasó lo mismo pero en otra posición. Acaso el que más sintió el trajín de torneo local y Copa fue el “Pulga” Rodríguez, a quien le vendrá muy bien el parate FIFA antes de las semifinales con el Mineiro de Brasil o La Equidad de Colombia.