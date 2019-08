https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 24.08.2019 - Última actualización - 18:01

17:54

Su rival será Griffons Ganó Jaguares XV y disputará la final de la First Division de la Currie Cup

Jaguares XV derrotó a Valke 37 a 27 en la semifinal de la First Division de la Currie Cup que se juega en Sudáfrica, y el próximo fin de semana disputará la definición del certamen.



El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe, tuvo un primer tiempo muy trabajado y en el que mostró un prolijo trabajo defensivo. Al aprovechar las situaciones que tuvo para marcar, terminó imponiéndose 13 a 10.



En la etapa final, con un partido más abierto, Jaguares XV tuvo más oportunidades de desarrollar su juego, mejoró el rendimiento y capitalizó nuevamente las chances de marcar tantos para ganar 37-27.



Los puntos del equipo argentino los marcaron Lucio Sordoni, Leonel Oviedo y Nicolás Solveyra con un try cada uno, además de cuatro conversiones, tres penales y un try del apertura Domingo Miotti, quien aportó un total de 22 puntos



El rival en la final del próximo fin de semana será Griffons, que esta tarde derrotó a Eastern Province por 62 a 31. Jaguares XV y Griffons se enfrentaron en la fecha inicial y el triunfo corrspondió a los argentinos por 50 a 23.



>> Sintesis

Jaguares XV: Javier Díaz, Leonel Oviedo y Lucio Sordoni; Jerónimo Ureta e Ignacio Calas; Lucas Santa Cruz, Lautaro Bavaro y Francisco Gorrisen (capitán); Gregorio Del Prete y Domingo Miotti; Julián Domínguez, Bautista Ezcurra, Agustín Segura, Mateo Carreras y Juan an Pablo Castro.

Ingresaron: Mateo Castiglioni por Domínguez; Ignacio Inchauspe por Del Prete, Nicolás Solveyra por Díaz; Pablo Dimcheff y Martín Fernández Segurotti por Oviedo y Sordoni

Valke: Nel; Coert Cronje, Andrew Van Wyk, Leighton Van-Wyk, Rodney Damons, Andries Truter y Anrich Richter; Friedle Olivier, Boela Venter, Martin Sithole, Jacques Alberts y Shane Kirkwood (capitán); Heinrich Roelfse, Robey Leibrandt y Luxolo Koza.

Tantos en el primer tiempo: 7° penal Anrich (V); 11° try Sordoni, convertido por Miotti (J); 19° try Siphiwe Martin convertido por Anrich (V); 33° y 35 penales Miotti (J).

Tantos en el segundo tiempo: 2’ try Oviedo convertido por Miotti (J), 10° try Miotti convertido por el mismo (J); 15° try Rodney convertido por Anrich (V), 25° try Solveyra convertido por Miotti (J), 31° try Anrich (V), 34° try Frederick (V) y 39’ penal Miotti (J).

Cancha: Pötchefstroom.



El Litoral | | Prensa Jaguares XV | Telam