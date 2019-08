https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.08.2019 - Última actualización - 10:18

10:03

En el oeste de la provincia de Santa Fe Golpeó brutalmente a su ex pareja, lo detuvieron, fue liberado y ahora está prófugo

Gonzalo Herrera, de 19 años, fue detendio por golpear brutalemente a su ex novia porque había salido a bailar. Luego, fue liberado y ahora se encuentra prófugo.

El hecho de violencia de género se produjo en las inmediaciones de un boliche de la localidad de Las Rosas, Santa Fe. En el video, se observa a Gonzalo arrojando al suelo a su ex novia, para luego golpearla con patadas y puños. A los pocos segundos, un policía intervino y detuvo al joven de 19 años.

Según el medio infobae, la joven había terminado con Gonzalo una semana antes la relación y, cuando él se enteró que había salido a bailar, la busco y la agredió físicamente.

"Salvaron mi vida. Si esos agentes no estaban ahí, no la contaba", dijo Gina, que fue trasladada al Hospital Samco

Por otra parte, según testigos de la causa y el Diario Crónica, luego del hecho el joven se hizo presente en la casa de Gina e intentó agredirla nuevamente, siendo separados por la madre de ella.

"No puedo vivir tranquila, se tiene que hacer justicia. Por mí, por mi familia y por mis hijas. No podemos vivir con miedo, no lo merecemos" expresó Gina.