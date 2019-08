https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Bulevar Gálvez y 25 de Mayo Video: Hinchas de Colón a las piñas en una estación de servicio

Un nutrido grupo de hinchas de Colón protagonizó anoche una gresca de magnitud en el interior de un bar, en un hecho que dejó como saldo varios destrozos, personas heridas y algunos prófugos.

El grave episodio tuvo como escenario el minimercado de la estación Gesa, ubicada en bulevar Pellegrini 2400, donde varios individuos se encontraban mirando el partido que los “sabaleros” disputaban con su similar de Independiente.

El resultado adverso más otras cuestiones fueron elevando la temperatura de los presentes hasta que finalmente todo estalló.

En principio fueron dos los individuos los que se atacaron a golpes, pero en cuestión de segundos la riña se hizo generalizada.

Había una “chuza”

“Todo ocurrió unos diez minutos antes que termine el partido. El ambiente estaba medio denso por el resultado. Pero en un momento dado se ‘desconocieron’ y comenzaron a las piñas”, dijo Oscar, encargado del lugar a El Litoral.

“Rompieron la puerta de una heladera, también una silla, y había sangre por todos lados. Lo que pasó es que hubo un ‘chuzazo’. Dos se escaparon antes de que llegue la policía y otros fueron a parar al hospital”, agregó.

“Fue un momento muy feo, sobre todo porque hubo un arma blanca de por medio. Pese a todo tengo que agradecer que no pasó algo más grave. Que no mataron a nadie”.

Respecto a si va a tomar alguna medida, el encargado aseguró que “en principio no vamos a pasar más los partidos. Está claro que no se puede. Hace un tiempo decidimos no pasar más los clásicos. Pero ahora será con todos los partidos. Es increíble el grado de violencia que hay en la sociedad”, cerró.

Según se supo la policía trasladó del lugar a tres individuos aunque luego, ya en sede policial, ninguno quiso imputar a nadie.

Por su parte la fiscal en turno dispuso que a éstos involucrados se les inicie causa por el delito de Daño.