https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 25.08.2019 - Última actualización - 18:46

18:45

La entidad se encuentra consolidada en 1.400 ciudades y posee 205 mil afiliados.

La dimensión de una gestión Jerárquicos cumple 25 años La entidad se encuentra consolidada en 1.400 ciudades y posee 205 mil afiliados. La entidad se encuentra consolidada en 1.400 ciudades y posee 205 mil afiliados.

Este lunes no será un día más en la vida de la Asociación Mutual Jerárquicos Salud. La entidad, que surgió por iniciativa del personal jerárquico del Banco Nación, cumple 25 años. Y los años no pasaron en vano. Hoy el prestigio de la mutual y de su obra social, superan la jurisdicción de la provincia.

“La obra social, que brinda el servicio de salud, tiene 21 años. Los resultados avalan que estamos trabajando bien”, comenzó resaltando su presidente, Juan José Sagardía. Y el diálogo prosiguió:

—¿Se crece a pesar de la crisis?

—Esta última crisis no nos permitió un crecimiento, pero tampoco nos ocasionó pérdidas. Estamos notando una baja por las cesantías. Además, hay mucha gente que ya no puede pagar.

— ¿Qué elementos son indicativos de lo que concretó Jerárquicos?

—Hoy tenemos 205 mil afiliados, diseminados en todo el país, en 1.400 localidades (de las 2.164 que tiene el país). Estamos en las 24 provincias. Desde Ushuaia hasta La Quiaca. También en estos 25 años logramos 10 farmacias en el país, un geriátrico Complejo Casa de Mayores, un centro de rehabilitación, un panteón en Santo Tomé, un centro educativo (niveles primario, secundario y terciario) y una fundación. Además, ya adquirimos el terreno para construir una universidad. Entre otros proyectos figura el natatorio para un complejo deportivo de uso permanente y otros consultorio para tratar, entre otras enfermedades, la obesidad. 1.250 personas tienen trabajo en la mutual. 1.100 de ellos en la ciudad de Santa Fe. Esto da dimensión de lo que es gestionar.

—¿Quién gerencia todo Jerárquicos?

—No tenemos gerenciadoras. Lo hacemos nosotros.

—¿Que calificación tiene hoy el servicio de salud que prestan?

— Hemos logrado tener servicio de salud que digo siempre no es bueno ni excelente, sino que le da dignidad a la familia. Porque cuando la familia lo necesita, lo tiene.

—¿Cómo es la relación con los prestadores?

— Siempre decimos que a quienes nos prestan servicio de salud tratamos de pagarles en tiempo y forma. Esa ha sido nuestra constante.

—¿El medicamento es el mayor gasto?

—Es el primer gasto. El medicamento no se puede discutir. Todos los días se actualizan en precios. En segundo lugar está la consulta médica y tercera los estudios, como el diagnóstico por imagen. Después le sigue la odontología. En el caso del diagnóstico por imagen, hoy el profesional lo receta como una práctica cotidiana.

—Nos imaginamos el gasto en el tema drogadicción...

—Siempre señalo que la droga enferma a la gente y la seguridad social es quien las termina curando. Son temas que afectan a todas las obras sociales. Fijese en el caso del alcohol y el tabaco: el que toma y el que fuma paga un sellado que va al Estado nacional. Sin embargo, la seguridad social tiene que hacerse cargo de la cura. Todo esto preocupa.

—¿Cuál es la actuación de la Justicia en estos casos?

—Hay muchos casos en que un reclamo judicial es resuelto directamente por los jueces. Nosotros no tenemos posibilidad alguna de discutirlo porque no nos llaman. Todas las obras sociales no saben qué hacer y entonces hay que pagar.

—¿Algún caso especial en Jerárquicos?

—Tenemos un caso que ya nos obligó a erogar 33 millones de pesos. El que reclamó tiene derecho. Acá no se ha logrado comprobar la eficiencia científica. Pero nos enteramos que la droga le está haciendo efecto al paciente.

— Imagino que no son los únicos problemas...

—Hay dos problemas más: adoptamos quedarnos con los jubilados, aunque el que es asociado de 10 años a esta parte, y debe jubilarse, debe optar por seguir en Jeráquicos o ir al Pami. El Estado nacional estableció una cápita. Pami aporta hoy $ 340 pesos, pero hasta hace poco solo nos remitía 192. El resto queda para el Pami, que no le da salud. Me pregunto: ¿Qué pasa que no podemos tener un entendimiento?. La otra gran cuestión es la modificación de la ley que regula a los profesionales del Arte de Curar. Le pagamos a los médicos el valor de la prestación pero ahora, con la modificación tenemos que aportar un 4% más para que cuando ellos se jubilen tengan un buen pasar.

Banco propio

En otra parte de la entrevista, Sagardía no pudo evitar comentar que Jerárquico está gestionando la apertura de un banco propio.

“Nosotros no lo ocultamos porque ya hemos presentado ante el Banco Central el expediente para poder habilitar un banco propio. Eso es verdad. Hemos actualizado información que nos requirieron y estamos aguardando la resolución respectiva. ¿El nombre?. Creo que no es tan difícil: Banco Mutuo se va a llamar.

Capacitación y fruta

A los servicios mencionados deben agregarse turismo, la credencial “que actúa como tarjeta crédito” y los servicios a la comunidad, como prevención y actividades vinculadas con los programas de responsabilidad social solidaria. “A ello debemos sumarle la permanente capacitación para nuestros empleados. Pero destaco además que Jerárquico, como otras empresas, decidió hace un tiempo entregar una fruta a cada empleado. El programa se denomina “AFrutate” y tiene gran aceptación entre los trabajadores.