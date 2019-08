https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 26.08.2019

Habló el DT tras vencer al "Taladro" "Boca no jugó bien con Banfield, pero ahora hay que pensar en la Libertadores", sostuvo Alfaro

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, reconoció esta noche que su equipo jugó "mal" con Banfield, ante el que mereció perder pero terminó ganando, y por eso sostuvo que de ahora en más "hay que pensar en el partido del miércoles con Liga de Quito, para aegurar el pase a semifinales de la Libertadores".





"Esta noche no jugamos bien pero ya está, y ahora hay que pensar en los cuartos de final de la Libertadores el próximo miércoles", enfatizó Alfaro en el comienzo de su diálogo con la prensa en los pasillos del estadio banfileño.





"Lo positivo que rescato de este partido, pese a haber jugado mal, es que estamos punteros en la Superliga y con chances de pasar a las semifinales de la Linbertadores", apuntó.





Y luego aclaró, como para buscar excusas por el flojo rendimiento de su equipo, que él está "en el día a día con el plantel. Y ayer los jugadores, cuando practicamos pelota parada, me pidieron que paráramos un poco porque estaban cansados, ya que a pesar de que hice 10 cambios respecto del partido en la altura, viajar, viajaron todos".





"Por eso el miércoles que viene contra Liga de Quito y pese a haber ganado 3-0 en la ida, nadie asegura que estemos clasificados, y sería una irresponsabilidad no poner lo mejor. Después vendrá River el domingo", alertó.





"Y en cuanto al partido de hoy, fue parecido al de Defensa y Justicia de la Superliga pasada, que lo ganamos también 1 a 0, con gol de Carlos Tevez, en Florencio Varela, pero allá en el segundo tiempo lo manejamos mejor", amplió.





Por su parte la figura de Boca en el sur, el arquero Esteban Andrada, alertó que ahora que Boca tomó la punta de la Superliga "no hay que soltarla. Pero también debemos ser autocríticos porque no jugamos bien, ya que Banfield nos superó, sobre todo en el medio, pero por fortuna no pudo convertir".





"Pero en cuanto a mi actuación, cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos también, ya que no me gusta cuando dicen que fui preponderante para un triunfo. Lo que sí fue especial para mi por mi pasado en Lanús", corroboró.





Boca lleva siete partidos consecutivos sin goles en contra con Andrada en el arco. El plantel "xeneize" entrenará mañana a las 9.30 en Casa Amarilla.





La idea del cuerpo técnico es practicar el viernes en Ezeiza y quedarse concentrado en el hotel Holiday Inn, cercano a ese lugar, hasta el Superclásico del domingo a las 17 en el Monumental, por la quinta fecha de la Superliga.