Decena de ataques a autos en la autopista preocupan a vecinos de los countries

Lunes 26.08.2019 - Última actualización - 13:07

13:05

Todo ocurre en la misma zona: a la salida de la ciudad de Santa Fe. Damnificados reclaman mayor seguridad, tanto en el camino como en las adyacencias de los barrios privados. Temen por una tragedia de magnitud.

Tres testimonios, un mismo relato. Automovilistas que son víctimas de ataques en el inicio de la autopista Santa Fe - Rosario. Como si fuese poco, los hechos de inseguridad se repiten en la zona de countries. Quienes viven en ese sector no encuentran una respuesta satisfactoria de parte de las autoridades.

De acuerdo a la información que pudo recolectar El Litoral, en la última semana entre 10 y 12 casos de agresiones a vehículos en la autopista encendieron las alarmas de los vecinos de la zona de los barrios privados.

El primer ejemplo es el de un vecino de El Paso. El sábado a las 19.30, antes de llegar al puente sobre el río Salado, en la mano que sale de la capital santafesina fue atacado con un elemento contundente. Según su relato, previo a recibir el impacto, divisó un objeto de medianas dimensiones sobre la cinta asfáltica, lo que provocó que se tire al carril de la izquierda. Segundos más tarde, el ataque.

“El auto tuvo tres impactos, uno en el capot, otro en la base donde están los limpiaparabrisas y el restante en el vidrio”, arrancó el damnificado que conducía una camioneta 4x4. Al ser consultado por este medio, el vecino remarcó: “No me lastimó pero comí polvillo de vidrio y tenía restos del parabrisas encima”, continuó. También remarcó que fue asistido por un patrullero pero que la denuncia la debía hacer en la Comisaría Sexta y decidió irse a su domicilio.

“Es la primera vez que me pasa, hace 15 años que vivo en El Paso”, agregó. En ese sentido, el vecino mostró su preocupación por la situación. “No están tomando conciencia y hasta que no se muera nadie no van hacer nada”, cerró.

Preocupa la seguidilla de ataques en la misma zona. Los damnificados y vecinos de los countries reclaman mayor seguridad.Foto: El Litoral

Además de piedrazos, robos

Segundo caso, jueves a la noche. A unos 400 metros pasando el semáforo en la mano que sale de la ciudad de Santa Fe otro impacto al parabrisas de un vehículo. Le pasó a un hombre que vive en Aires del Llano. “La zona es muy oscura. No sufrí lesiones porque aceleré y pude llegar a mi casa. No fue sólo a mí, a un auto que venía más atrás también lo agredieron”, contó.

“De jueves a hoy (por este lunes) tengo entendido que hubo unos 10 o 12 episodios, según comentarios en grupos internos de WhatsApp de vecinos de la zona”, explicó el damnificado.

Además de estos preocupantes episodios, el vecino comentó que en estas últimas semanas se registraron diversos robos protagonizados por sujetos que circulan en moto. “Están robando en las afueras de los countries. Motochorros han asaltados a una chica que hacía actividad física, le sustrajeron pertenencias, teléfono celular, zapatillas. Se está poniendo complicado”, aseguró.

“También le robaron al muchacho que se instala para vender frutillas. Le sacaron la recaudación de un día. Esta bastante complicado”, agregó. Además, adelantó que estaban viendo la forma de canalizar un reclamo de mayor seguridad a través del municipio de Santo Tomé. “Nos han dicho que iba a ver más presencia policial pero por el momento sólo se ve esporádicamente algún móvil policial”, dijo.

“Estamos tratando de ver si podemos hacer algo con la empresa de seguridad privada que está en prácticamente todos los countries para ver de qué manera podemos resguardarnos porque es zona de nadie. Es más, en Aires del Llano intentaron ingresar por un perímetro”, señaló.

Para cerrar su testimonio, este vecino opinó sobre los ataques a los vehículos: “Más allá de un posible robo, acá puede pasar una desgracia; golpear mal un adoquín, pegarle a algún niño.

El auto dañado de una mujer, a plena luz del día. Foto: El Litoral

“Vimos a dos criaturas”

Un tercer relato que pudo recolectar El Litoral da cuenta del ataque que sufrió a plena luz del día una mujer que salía de la ciudad de Santa Fe por la autopista. Según, la damnificada el hecho ocurrió alrededor de las 16.30 del viernes a unos 200 metros del destacamento policial ubicado a la vera del camino.

“Frené un poco más adelante por miedo a que me asalten. Volví y vimos a dos ‘criaturas’ y en el pavimento había no menos de 20 piedras, hierros y demás. Mi marido se bajó vio cómo había quedado el auto y paró otro vehículo para auxiliarnos y decirnos que nos vayamos porque nos iban a robar”, contó.

“La policía nunca vino, llamé pero no aparecieron. Después sé que pusieron un patrullero la misma noche del viernes pero volvimos a pasar el domingo y ya no estaba”, añadió la mujer.

Para finalizar, la automovilista reclamó: “Por favor, que se tome una medida y que sea perdurable en el tiempo, no que pongan un patrullero un ratito y después ya nada más. Vamos a terminar lamentado una víctima fatal”.