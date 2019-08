https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mujer sufrió una bestial golpiza a manos de cuatro rufianes que entraron a su casa.

En barrio Mayoraz Roban y lastiman a una jubilada

La mujer sufrió una bestial golpiza a manos de cuatro rufianes que entraron a su casa.

Una jubilada que vive en barrio Mayoraz atravesó una verdadera pesadilla cuando varios delincuentes irrumpieron en su casa y la sometieron a una bestial golpiza, para finalmente robarle un televisor. Todo comenzó en la madrugada del domingo cuando Nidia (75) despertó sobresaltada al escuchar una explosión en la puerta de su domicilio, ubicado en Ángel Cassanello 2800.

“El ruido me despertó y entonces me levanté para ver qué pasaba. Abro la puerta y veo que llega un remís de donde baja un familiar que vive acá cerca. También en el mismo momento veo que pasan caminando cuatro ‘mocosos’ con camperones. Intenté llamar a mi cuñada y al remisero pero no me escucharon”, dijo la mujer en diálogo con El Litoral.

“Resulta que después estos chicos dan la vuelta y vuelven a mi casa. Le pegan una patada a mi portón y entran. Todo esto quedó registrado en la cámara que hay en la esquina. Me agarraron entre todos y comenzaron a ahorcarme.





Botellazo





El calvario de Nidia se prolongó durante largo rato.

“Me pedían plata y me azotaban la cabeza contra la pared. Yo les decía que no tengo dinero. Entonces uno de ellos se enojó y me rompió una botella en la cabeza. Me cortó en la cara y en los dedos de la mano.

Ellos estaban enloquecidos y yo quedé bañada en sangre... mi casa parecía un matadero. En un momento uno me dice ‘vieja dame el celular’. Y yo le contesté ‘aprovechá para escaparte porque ya llamé a la policía’. Entonces agarraron un televisor y salieron corriendo”.

Con las pocas fuerzas que le quedaban la mujer llegó hasta la casa de un vecino y pidió auxilio. Luego una ambulancia la trasladó hasta el hospital Cullen donde le dieron 5 puntos de sutura en su cuero cabelludo.

“Hace más de 30 años que vivo en este barrio y cada vez estoy más asustada. Antes este tipo de cosas no pasaban y ahora veo que los delincuentes no tienen piedad. Encima los que hicieron esto eran chicos, unos flaquitos que ninguno llegaba a los 20 años”, cerró.