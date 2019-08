Productores autoconvocados piden "pensar en un país sin retenciones"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un comunicado, la red nacional de productores manifestaron estar en desacuerdo con la afirmación de que “Macri benefició al campo”, e instaron a los “políticos argentinos” a reducir los impuestos.

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com

Preocupados por la repetición del latiguillo “Macri benefició al campo” la Red Nacional de Productores Autoconvocados emitió un comunicado titulado “anímense a pensar en un país con menos impuestos” en el que se argumenta que no es verdad que el sector agropecuario haya tenido beneficios diferenciales respecto a otros sectores.



Al respecto, Adrián Vénica, actor del sector agropecuario de la zona de Reconquista que adherió al documento comentó que se redactó frente a cierta insinuación generalizada de que Macri benefició al campo, “infiriendose que habríamos tenido un trato diferencial favorable en relación a otras actividades; lo que no es cierto porque el campo sigue teniendo el mismo trato impositivo: paga IVA , ingreso brutos , impuesto al patrimonio y muchos impuestos más que se pagan en Argentina. Y además, se paga retenciones”.

“Es verdad que Macri eliminó insólitas trabas y cierres de exportación, roes, cepos y desdoblamiento cambiario y redujo retenciones. Los resultados fueron increíbles. En un año se pasó de la desaparición de las siembras de trigo y maíz a récords históricos y del colapso de la ganadería que nos hundió al puesto 13 detrás de Paraguay y México a una recuperación sostenida”, destacó el documento. “Pero la eliminación de un perjuicio no quiere decir que se esta siendo beneficiado y lo recalcamos porque detrás de esa idea hay malicia” , apuntó Vénica.



Esta falacia, advierte Vénica, no es solo difundida por políticos kirchneristas sino repetida “por medios de comunicación y

por la población en general que piensa que ahora el campo esta bien o se llena de plata por que fueron ayudados por el gobierno”.



“El sector agropecuario sigue siendo perjudicado con retenciones a las exportaciones,- que no existen en el mundo-, sino al contrario algunos benefician a sus exportadores con subsidios, cosa que no reclama el campo argentino” aclaró y con la vista puesta al futuro cercano expresó: “espero que los políticos, sean quienes sean, se animen a vivir en un país sin retenciones, no estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo lo mismo que hoy gozan los productores agropecuarios de la socialista bolivia, no de un país ultra capitalista liberal”.