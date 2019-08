Las redes reaccionaron ante los insólitos comentarios de Susana a Nannis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En Twitter, la conductora fue blanco de chistes y críticas por sus comentarios machistas: "¡Es una máquina el Pájaro!"

Horas después de que Claudio Paul Caniggia pidiera por Twitter una "pericia psiquiátrica" para Mariana Nannis, la mediática apareció en el programa de Susana Giménez y se despachó contra el padre de sus hijos, a quien acusó de violencia de género.

Las explosivas declaraciones de Nannis llamaron la atención de la platea televisiva que enseguida se volcó a la redes para opinar sobre el tema. Pero más allá de su desesperación, sus expresiones y sus tonos (además de lo que genera el personaje mediático que viene construyendo hace años), lo que más revuelo suscitó en el microblogging fueron los comentarios y gestos de Susana Giménez, quien capitalizó el escándalo y logró que su programa sea el más visto de la jornada con un promedio de 14.8 puntos.

Es que mientras en diferentes países, y en Argentina en particular, el movimiento feminista intenta luchar contra los numerosos casos de violencia de género (según Naciones Unidas se producen seis femicidios por hora en el mundo), la máxima estrella de Telefe (que hace años fue víctima de agresiones cuando salía con el fallecido boxeador Carlos Monzón), lanzó comentarios desafortunados y por momentos no pudo contener la risa frente a la verborragia de Nannis. Todo en el marco de un caso donde se cruzan denuncias graves que terminan trivializadas por el accionar de sus protagonistas.

Por caso, cuando la madre de Charlotte y Alexander contó que el futbolista le había sido infiel con la pareja de un amigo que lo había ayudado, la conductora replicó: "Es una máquina el pájaro".

"Mauricio lo llevó a una clínica de Granada dos veces, cuando se tuvo que ir a internar (para recuperarse de su adicción a las drogas) y él es tan bueno, tan bueno, que le terminó cogiendo la mujer a Mauricio", dijo Nannis. "Qué increíble, es una máquina el Pájaro", respondió Susana.

Lejos de advertir el desafortunado comentario machista de la conductora,Nannis redobló la apuesta y manifestó: "No sé si es una máquina, preguntale a (Mora) Godoy". "Ella dijo que no era una tal máquina", disparó haciendo alusión al supuesto affair que tuvo su ex pareja con la reconocida bailarina de tango.

El otro pasaje de la nota Susana se hizo la desentendida y le preguntó a Nannis qué era un "puticlub", mientras la mediática contaba que, años atrás, su marido había dejado a sus mellizos encerrados en un auto para ir a un boliche a divertirse con otras mujeres. "Es una casa de putas", le contestó su entrevistada, y aún haciéndose la inocente la conductora insistió: "¿Se llama así?".

Las formas y algunos argumentos de Nannis no colaboraron y convirtieron su denuncia mediática en una tragicomedia banalizada por la disputa millonaria que desencadenará la instancia legal de la separación. Todo impregnado de conceptos machistas.

Es que más allá del horror que relató ante las cámaras, Mariana mantuvo firme su postura de "querer salvar" a su marido y no paró de decirle "prostituta" a Sofía Bonelli, la presunta nueva novia del ex delantero de la Selección Argentina.

En un momento de la charla, dijo que no quería denunciar a Caniggia porque tenía miedo de que todo quede en la nada y de sufrir represalias . Susana la alentó para que lo haga, ya que sus temores no se iban a concretar dado que ahora "está de moda" que las mujeres estén empoderadas.

En otro tramo de la conversación, Giménez inquirió: "¿Vos creés que cuando te pegaba estaba con cocaína encima?". En esa oportunidad, Nannis cuestionó la pregunta. "¿Qué me querés decir, qué es una justificación de que me cague a trompadas porque estaba drogado?". "¿No!", exclamó la anfitriona. "Es una pregunta mi amor, es que a veces la gente se pone más violenta con esa droga", agregó.

Cuando al fin, Susana pudo meter un bocado más atinado, le aconsejó que se separe y que sea feliz. Sin embargo, no pudo evitar mencionar la cuestión material. "Lo único que te puedo decir, como consejo de amiga, es: separate Mariana, no podés sufrir así. La ley te va a defender... Mirá yo le tuve que dar a uno que me separé, imaginate si no te la va a dar a vos", dijo haciendo alusión a la división de bienes.

En Twitter, el nombre de la entrevistada y la estrella de Telefe se convirtieron en tendencia con memes y comentarios críticos.

