https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.08.2019 - Última actualización - 21:30

21:01

Lifschitz y Saccone dijeron esperar una rápida resolución del máximo tribunal de Justicia. “No estamos en contra de la quita del IVA a los alimentos, estamos en contra de la quita de recursos a la provincia”, dijo el gobernador. Críticas de la oposición a la postura de mandatarios provinciales.

Presentación ante la Corte Suprema de Justicia Santa Fe pidió la inconstitucionalidad de los decretos sobre IVA y Ganancias Lifschitz y Saccone dijeron esperar una rápida resolución del máximo tribunal de Justicia. “No estamos en contra de la quita del IVA a los alimentos, estamos en contra de la quita de recursos a la provincia”, dijo el gobernador. Críticas de la oposición a la postura de mandatarios provinciales. Lifschitz y Saccone dijeron esperar una rápida resolución del máximo tribunal de Justicia. “No estamos en contra de la quita del IVA a los alimentos, estamos en contra de la quita de recursos a la provincia”, dijo el gobernador. Críticas de la oposición a la postura de mandatarios provinciales.

La provincia de Santa Fe concretó ayer la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación de una acción declarativa de inconstitucionalidad con los decretos del gobierno nacional que elevaron los pisos para tributar Impuesto a las Ganancias y quitar el IVA a 14 productos alimenticios. Además de pedirle a la Corte que derogue ambos decretos, Santa Fe reclama que se condene al Estado nacional a compensar económicamente a la provincia en virtud de las sumas no percibidas y por el tiempo en que se ejecutaron las medidas.

Santa Fe y otras 15 provincias presentaron ayer las demandas particulares aunque de similar tenor. En el caso de la provincia el planteo es encabezado por el propio gobernador Miguel Lifschitz; el fiscal de Estado, Pablo Saccone, y el Procurador General Juan Carlos Carbone.

“Nos hemos presentado ante la Corte solicitando la inconstitucionalidad de los decretos que dispusieron la rebaja del IVA y la elevación de los pisos de Ganancias. Esto es así porque produce una fuerte retracción de los ingresos de la provincia en base a dos decretos que no tienen sustento en la Constitución. La Constitución veda expresamente al presidente de la Nación disponer por decreto cuestiones de política tributaria” explicó Saccone. El Fiscal de Estado señaló que las 16 provincias presentaron individualmente las observaciones aunque “las pretensiones son similares y los fundamentos también”.

Por su parte, Lifschitz reclamó a la Corte que “le ponga freno a los decreto que en forma inconstitucional y unilateral ha dictado el gobierno nacional” y no descartó que en la semana se suman otras provincias al planteo. “La Constitución establece que cualquier modificación en los tributos, que modifique la coparticipación tiene que ser hecho en base a un acuerdo entre Nación y provincias y además ratificado por una ley del Congreso de la Nación. Esto no ha ocurrido y afecta seriamente la situación de las provincias porque nos quita un recurso fundamental para llegar a fin de año con las prestaciones sociales, la salud, la educación y garantizando el pago en término de los empleados públicos”, agregó el gobernador.

Lifschitz añadió que estas medidas “nos ponen en un lugar muy difícil y antes de pensar en cualquier alternativa vamos a dar la pelea a nivel nacional” en alusión al cumplimiento de la cláusula gatillo. “Los decretos están operando y nos quitan recursos día tras día, esperamos una resolución rápida de la Corte”, insistió.

Dijo esperar que la Corte se pronuncie y el gobierno nacional convoque a los gobernadores. “No nos oponemos a las medidas que han tomado, creemos que es bueno que se pueda aliviar la situación de los sectores medios, trabajadores, jubilados con las medidas de disminución tributaria que se han dispuesto pero queremos junto a eso que se analice cómo se va a compensar a las provincias con los recursos que estamos perdiendo.

También el gobernador aprovechó para responder a las críticas de José Corral por el rechazo de los gobernadores a la quita del IVA a los alimentos. “No vamos en contra de la quita del IVA a los alimentos, vamos en contra de que nos quiten a las provincias que son también los recursos del municipio. El intendente me pide más recursos porque tiene dificultades en la Municipalidad y como quiere que lo apoyemos si la Nación nos quita 4 mil millones de pesos en cuatro meses. Esto tiene que ser un planteo común de intendentes y gobernadores de todo el país, independientemente de los colores políticos.

La presentación

El escrito santafesino tiene 28 carillas donde solicita que se promueva la acción declarativa de inconstitucionalidad; que la Corte acepte la competencia, haga lugar a la demanda y declare la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 567; despache favorablemente la cautelar y autoriza a la abogada Beatriz Nofal a compulsar el expediente.

Gran parte de la presentación está dedicada a los fundamentos de la inconstitucionalidad por haberse violado las normas vigentes. “El apartamiento del régimen en forma unilateral por parte del Estado Nacional mediante el dictado de los decretos aquí impugnados en franca violación a ley 23.548 y sin acuerdo de las provincias, afecta y dispone de recursos que corresponden a estas últimas en franca violación a lo establecido en la Constitución Nacional” se afirma.

Otra parte importante la dedica a fundar “la fragante violación de la ley convenio y la Constitución Federal por vía del decreto impugnado”.

Se señala que “si bien a todas luces no estamos ante una asignación específica, ya que no se detrae una parte de la masa para luego destinarla a un destino específico, sino que directamente se disminuye la misma por establecer una alícuota del 0% en materia de IVA y/o elevándose el mínimo no imponible en el caso del Impuesto a las Ganancias sin autorización legal, lo cierto es que de ese modo se altera disminuyéndose- la masa coparticipable, y por ende reduciéndose los recursos provinciales a recibir en materia de coparticipación. Y todo ello sin la anuencia de las provincias. Se afecta así la integralidad de la masa coparticipable y se vulnera el régimen de coparticipación dispuesto por la ley 23.548 y puntualmente lo dispuesto por la Cláusula transitoria Sexta de la Constitución Nacional”.

Más adelante el escrito santafesino concluye que “ estamos frente a una inconstitucionalidad evidente y manifiesta que surge clara de la sola lectura de los textos normativos en conflicto. Al respecto no puede existir duda alguna que la Ley Convenio requerida por la Constitución para modificar el Régimen de Coparticipación Federal tienen rango superior a una ley común y no puede ser modificada por decreto ni por las leyes de presupuesto”.

Otra parte de la presentación está destinada a refutar que la invocación de la emergencia económica o social que hace el gobierno nacional no constituye justificación alguna para adoptar dichas medidas.

Por última la provincia presenta una serie de pruebas para demostrar el perjuicio que la medida tiene para con el estado santafesino.

Juntos por el Cambio cruza a los gobernadores

El intendente capitalino, José Corral y los diputados nacionales Lucila Lehmann (CC - ARI) y José Nuñez (Pro) salieron a cuestionar a los gobernadores por el planteo ante la Corte por IVA y Ganancias. “Da un poco de vergüenza que algunos gobernadores no apoyen la baja del precio de los alimentos”, señaló Corral.

“Antes que los presupuestos provinciales o municipales está la necesidad de la gente”, dijo el intendente santafesino, cuestionó que los gobernadores de la oposición apelen a la Corte para frenar la disposición, y argumentó que “es un esfuerzo para que las familias argentinas paguen menos en sus alimentos de la canasta básica”.

Corral pidió comprensión a los gobernadores y defendió los decretos sobre IVA y Ganancias. Foto: Municipalidad de Santa Fe

Para el intendente local “da un poco de vergüenza que los gobernadores, especialmente todos los justicialistas, no estén de acuerdo con que baje el precio de los alimentos de la canasta básica. Estamos hablando de harina, yerba, polenta, fideos. Son las cosas que necesitan las familias para vivir, sobre todo la más humildes, y para quienes esta eliminación del IVA es un beneficio concreto en un momento de dificultades y de crisis”. Acotó que “uno comprende que van a disminuir un poquito los ingresos de las provincias y de los municipios, pero digo un poquito porque hay una parte que va volver en otro impuesto. Porque ese 20 % que las familias no van a pagar de IVA, lo van a consumir. En un momento de dificultades, quienes tienen menores ingresos no pueden ahorrar y entonces lo van a gastar. Y aunque tengamos que hacer un esfuerzo, es para que las familias argentinas paguen menos en sus alimentos de la canasta básica”.

Para Lehmann “los gobernadores del PJ son unos hipócritas. Los proyectos enunciados por el Gobierno Nacional también fueron propuestos por infinidad de legisladores del Partido Justicialista y están en la plataforma electoral del Frente de Todos, pero la hipocresía de los gobernadores del PJ, que ahora se oponen, va en contra de las necesidades del pueblo de la Nación”. Pero también le dijo a Lifschitz que en su gestión “han asfixiado a las Pymes y a los comerciantes con impuestos provinciales superpuestos a los nacionales. Jamás agradecieron que tenemos superávit gracias a que el gobierno del presidente Mauricio Macri es el más federal de los últimos años”.

También Nuñez dijo no entender “por qué los gobernadores están en contra del bolsillo de su gente. Criticaron constantemente a la gestión nacional, escudados en las banderas del peronismo y el socialismo, pero ahora ellos mismos son los que se oponen a medidas concretas que van a generar un mayor bienestar en los ciudadanos”. El legislador instó “a dejar de lado las mezquindades políticas y empezar a tirar todos para el mismo lado si es que queremos sacar el barco a flote”.

Neuquén

El gobierno de Neuquén resolvió no continuar acciones judiciales contra Nación por los cambios en los Impuestos al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, establecidos a partir de los decretos nacionales 561 y 567/19, informó oficialmente. En un comunicado se indicó que “ante la apertura de una instancia de diálogo con Nación, el gobierno provincial decidió no continuar con la presentación prevista para hoy de un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nación se comprometió a la búsqueda de distintas variantes que permitan que no se afecten los fondos provinciales y por ese motivo se tomó la determinación de no avanzar con la instancia judicial”, señaló el texto.