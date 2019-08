https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.08.2019 - Última actualización - 7:26

7:22

Comprenderá no solo las armas en manos de personal de las fuerzas de seguridad sino también los particulares. Consideran que será un valioso elemento de colaboración con la justicia penal. Naciones Unidad viene recomendado ese instituto.

Funcionará en el Ministerio de Seguridad Crean registro de identificación balístico de las armas de fuego Comprenderá no solo las armas en manos de personal de las fuerzas de seguridad sino también los particulares. Consideran que será un valioso elemento de colaboración con la justicia penal. Naciones Unidad viene recomendado ese instituto. Comprenderá no solo las armas en manos de personal de las fuerzas de seguridad sino también los particulares. Consideran que será un valioso elemento de colaboración con la justicia penal. Naciones Unidad viene recomendado ese instituto.

Por unanimidad, la Cámara de Diputados votó la creación de un Registro de Identificación Balístico de las Armas de Fuego de la provincia que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad, iniciativa que “va a colaborar en las investigaciones penales y esperemos sea un elemento disuasorio para cometer delitos” explicó el socialista Rubén Galassi. “El objetivo es determinar con absoluto grado de certeza y de precisión la procedencia de un proyectil respecto del arma empleada” destacó el radical Santiago Mascheroni.

El texto que llegó al recinto fue corolario del trabajo en comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de los proyectos sobre la materia presentados por ambos legisladores. En el recinto sumó su apoyo Carlos Del Frade porque “es una respuesta política a lo que ocurre en todos los departamentos de la provincia”, destacó.

El propósito del Registro -debe ser avalado aún por el Senado- es identificar y registrar toda arma de fuego y su correspondiente munición para luego de ser utilizada poder ser identificada.

“El Registro tiene como misión generar una base única de datos, de propiedad del Ministerio de Seguridad, en la cual se almacene la identidad de cada evidencia balística de las armas de fuego pertenecientes a la Policía de la provincia; el Servicio Penitenciario Provincial, las agencias de seguridad privada y las utilizadas en entidades de tiro, cotos de caza y operadores cinegéticos. También resultarán comprendidas en dicha base de datos todas aquellas armas de fuego, proyectiles y vainas incriminados encontrados en escenas del delito, el material balístico que se extraiga a pacientes de establecimientos de salud públicos y privados del territorio provincial, aquellas armas de fuego en posesión de un legítimo usuario con domicilio en la provincia de Santa Fe y aquellas que eventualmente indique la reglamentación” reza el artículo 4 del proyecto.

Entre las funciones del organismo está la de registrar, sistematizar, digitalizar de forma orgánica y sistemáticas las armas de fuego; identificar e individualizar cada arma de fuego según las estrías del cañón y las marcas producidas sobre la ojiva y la vaina disparada; preservar adecuadamente la prueba testigo que será patrimonio exclusivo y excluyente del Ministerio de Seguridad; y, verificar y evaluar el estado general de las armas de fuego.

Además ordena que las armas auditadas antes de la ley, sean incorporadas al Registro. El texto girado a la Cámara Alta tipifica las infracciones a la ley y establece las sanciones a aplicar en casos de incumplimiento que pueden llegar a la suspensión de la autorización para funcionar a agencias de seguridad, entidades de tiro, cotos de caza.

En materia judicial serán competentes para entender en la violación a esta norma los jueces de primera instancia de Distrito en lo Civil y Comercial y los de Primera Instancia de Circuito de Ejecución.

Una herramienta más

Mascheroni señaló como objetivo extender las ventajas de la registración que ya realiza el Estado santafesino para sus agentes, a las armas en manos de particulares. “Es una tarea lenta pero a medida que se van adquiriendo armas deben ser peritadas y se guarda un registro en ese banco de datos del arma y de la huella o señal que deja en el proyectil utilizado”, explicó.

No eludió el radical señalar que hay armas ilegales en el mercados. “Sabemos que la venta de armas y proyectiles tienen distintos orígenes y que en muchos casos aparecen armas que pertenecen a las distintas fuerzas de seguridad. Esto va a permitir una ubicación segura en el tiempo. No es una tarea de día para otro. Es, en primer lugar regularizar una experiencia buena, es llevarlo al plano provincial con funcionamiento institucional y ponerlo en apoyo al funcionamiento del servicio de justicia y de la posibilidad de que la investigación penal permita esclarecer una serie de episodios que hasta el presente no es posible materializar”.

A su turno, el socialista Galassi admitió que hay también iniciativa en la materia de Roberto Mirabella (PJ), Leandro Busatto (PJ) y de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). “El control de armas es atribución del gobierno federal a través del Renar y este registro puede ser pionero, siguiendo recomendaciones expresas de Naciones Unidas que desde principios de este siglo sugiere a distintos estados nacionales o subnacionales que trabajen para conformar registros balísticos de armas y proyectiles. Una vez disparado tienen una huella, registro dactilar exclusivo de ese proyectil”. El socialista reconoció que el proyecto tiene antecedentes en la decisión del Poder Ejecutivo que desde 2014 tiene el registro de identificación balística donde ya están incluidas el 90% de las armas en poder de las fuerzas de seguridad. Estimó además que en la provincia hay unos 25 mil particulares que tienen unas 80 mil que deberían ser registradas. “Esta huella será prueba para esclarecer hechos delictivos, una herramienta más para operar como disuasiva para la comisión de delitos”. Finalmente el socialista dijo que el registro sigue a otras medidas como la Agencia de Decomiso y la reforma al Código Procesal Penal con las precisas instrucciones a fiscales para perseguir delitos cometidos con armas de fuego.

Antes de la votación fue Del Frade quien se negó a que se hable de balas perdidas cuando algún disparo alcanza a una víctima inocente. “Estamos en presencia de un negocio permanente como es el contrabando de armas. Esto es una respuesta política para lo que está pasando en toda la provincia donde hay una enorme cantidad de armas. Es fundamental el archivo como herramienta política para ir contra un negocio que tiene nichos de corrupción desde los estados: aduanas, fuerzas de seguridad. Santa Fe no está ajeno a esto y debemos ir contra el negocio impune que crece en América Latina”.

Sin sesión

Este jueves no sesionará la Cámara de Diputados pero la Comisión de Derechos y Garantías acordó realizar una reunión para considerar el texto del dictamen que debe emitir para el mensaje del Poder Ejecutivo sobre nuevo Código Procesal Civil y Comercial. El propósito de la comisión es firmar el dictamen la semana siguiente. Luego será el análisis de Asuntos Constituciones y Legislación General. El pasado jueves, la Cámara votó otra preferencia para dentro de dos sesiones. Todo parece indicar que el mensaje del Ejecutivo llegaría al recinto en la segunda quincena del mes venidero.