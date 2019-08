https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ariana Grande se consagró como la artista del año

Taylor Swift, la gran ganadora de los MTV Music Video Awards

La cantante se quedó con la estatuilla al video del año, por la canción “You need to calm down”, que además fue reconocido por su mensaje en favor de la igualdad.

Taylor Swift y Ariana Grande se repartieron los dos premios más imporantes de los MTV Music Video Awards 2019, que se llevaron a cabo en el Prudential Center de Newark, en Nueva Jersey.

Las otras dos grandes figuras de la noche fueron Billie Eilish, quien alzó el premio a la artista nueva del año, y la española Rosalía, con un reconocimiento al mejor video latino por “Con altura”.

Por su parte, Los Jonas Brothers reinaron en la categoría mejor pop, la rapera Cardi B fue consagrada mejor artista de hip-hop por su canción “Money” y Panic! At The Disco se impuso entre los rockeros.

La gala tuvo al humorista Sebastián Maniscalco como maestro de ceremonias y contó con números musicales a cargo de Taylor Swift, Queen LaTifah, Billy Ray Cyrus, John Travolta, Shawn Mendes y Camila Cabello. El video del año La presentación de Camila Cabello y Shawn Mendes Con información de Telam