https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.08.2019 - Última actualización - 9:53

9:52

Dos parejas se presentaron en la pista para interpretar el nuevo ritmo. Mora Godoy tuvo su gran gala y se llevó la mejor nota, mientas que Flor Vigna también brilló y se besó con su coach, Mati Napp.

ShowMatch Noche de buenos puntajes en el Súper Bailando Dos parejas se presentaron en la pista para interpretar el nuevo ritmo. Mora Godoy tuvo su gran gala y se llevó la mejor nota, mientas que Flor Vigna también brilló y se besó con su coach, Mati Napp. Dos parejas se presentaron en la pista para interpretar el nuevo ritmo. Mora Godoy tuvo su gran gala y se llevó la mejor nota, mientas que Flor Vigna también brilló y se besó con su coach, Mati Napp.

Con el impulso del amor

La primera pareja que salió a la pista para hacer su videoclip fue Flor Vigna y Facu Mazzei, quienes realizaron una performance de “Havana”, de Camila Cabello, junto a su coach, Mati Napp, y tres bailarines invitados. “Este trío es muy bueno y cumplió con todas las consignas del ritmo. Estuvo muy bien, pero voy a pedir el BAR”, sostuvo en la ronda de puntajes Ángel De Brito (7). “Este grupo dejó la vara muy alta. Hoy hubo algunos momentos fallidos”, analizó Pampita (8). “Me encanta que Flor apueste al amor de nuevo. Está bailando mejor que nunca. A mí me pasa que no termino de entender bien dónde enfocar en este ritmo, porque si miro sólo el monitor me pierdo todo lo que van haciendo los chicos. Igual, estuvieron muy bien”, comentó Florencia Peña (voto secreto). “Yo pensé que la pareja iba a traer fuego. Esperaba más. Me gustó hasta ahí”, sostuvo Marcelo Polino (4). Cuando tomó la palabra, Flavio Mendoza valoró el trabajo: “A mí me encantan, aunque les faltó algo explosivo. Para mí, punto para arriba”. Laura Fidalgo destacó que “técnicamente estuvieron súper limpios”, por lo que subió la nota. En tanto, Aníbal Pachano mantuvo el puntaje y explicó: “A mí la coreografía me gustó. Pero cuando se desplazan de un lugar a otro tienen que seguir el tempo musical”. Total: 21 puntos.

La mejor gala

La segunda pareja de la noche, Mora Godoy y Cristian Ponce, representó junto a su coach, Paola García, y otros cinco bailarines el tema “El anillo”, de Jennifer Lopez. De Brito (10) fue el primero en dar su crítica, con grandes elogios: “Me encantó. Me parece que dieron en el clavo. Mora estuvo muy sensual, fue su mejor noche”. En medio de las devoluciones, la mamá de Paola, Graciela, promocionó la escuela de baile que dirige desde hace 50 años y donde estudian algunas chicas que participaron de la performance. Luego, Pampita (8) señaló: “Me gusta ver a Mora con este ritmo. Me falta todavía movimiento de torso, pero va mejorando”. Flor (voto secreto) también le dio el visto bueno a la coreo: “Me gustó mucho. Pao es una coreógrafa increíble. Mora está empezando a adueñarse de la pista desde un lugar menos tenso. De a poco, va soltando el cuerpo”. Por su parte, Polino (6) pidió el BAR y compartió la opinión de sus colegas: “Fue una linda gala, me gustó”. A su turno, Flavio siguió por la misma senda: “A mí me encantó. Punto para arriba”. Laura remarcó la “gran evolución” de Mora y también subió la nota, al igual que Pachano, quien concluyó: “Mora cambió la expresión y estuvo más relajada”. Total: 27 puntos.

Con información de La Flia