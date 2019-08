Anne McClain, está acusada por quien era su esposa, Summer Worden, y actualmente se encuentran en un proceso legal por la custodia de su hijo, de robo de identidad y acceso indebido a registros financieros privados.

La astronauta regresó a la tierra el pasado mes de junio y según su mujer fue mientras estaba en el espacio que cometió el delito accediendo a las cuentas bancarias.

"No hay ninguna verdad en estas afirmaciones. Hemos pasado por una dolorosa separación personal que, por desgracia, ahora está en los medios de comunicación. Agradezco el apoyo y me reservo el comentario hasta después de la investigación. Tengo plena confianza en el proceso del IG", dijo McClain.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.