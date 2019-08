https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.08.2019 - Última actualización - 10:51

10:49

Básquet Argentina perdió con España el último amistoso previo al Mundial de China

La Selección argentina de básquetbol perdió este martes su último amistoso antes del Mundial de China por 84-76 ante España, en un partido disputado en el Olympic Sport Center de Ningbo.



Del partido no fue parte Facundo Campazzo, quien sufrió una lesión en el tobillo, aunque llevó cierta tranquilidad con sus declaraciones al manifestar que están "trabajando para llegar en condiciones al debut".

Con este resultado, los dirigidos por Sergio Hernández finalizaron su gira con un saldo de tres victorias y tres caídas, en la que el equipo mostró buenos aspectos en defensa, mucha movilidad para presionar en la generación del rival, fluidez y variantes ofensivas.

El jugador más destacado de Argentina fue Luis Scola, goleador con 24 puntos, quién también capturó diez rebotes.

Claro que para lograr su mejor versión es clave la presencia del propio Campazzo, quien sufrió un "esguince externo de tobillo derecho" en el amistoso ante Rusia del lunes, producto de haber pisado a un rival tras recibir una falta dentro de la zona pintada.

"Estoy mejorando, no me animo a adelantar mucho, para tratar de llegar en condiciones al sábado. Hoy me levanté bastante mejor, el tobillo está hinchado, pero es algo normal como en todo esguince", dijo en declaraciones formuladas a TyC Sports.

Sobre la lesión en sí, el base del Real Madrid describió: "al principio me asustó un poquito porque sentí dolor, pero fue algo parecido a cuando me esquincé el tobillo izquierdo el año pasado, así que eso me tranquilizó".

Argentina integra el Grupo B y tendrá su debut el sábado 31 de agosto a las 9.30 ante Corea del Sur, mientras que el lunes 2 de septiembre a las 5.30 jugará frente a Nigeria y el miércoles 4 a las 9.30 se medirá con Rusia.

Con información de NA