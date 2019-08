Lavallén: "Yo estoy a muerte con este equipo"

Este martes, Pablo Lavallén realizó una conferencia de prensa junto al Pulga Rodríguez y Fernando Zuqui.

En dialogo con la prensa, el DT expresó: “Yo vengo a trabajar y hoy estoy planeando el partido contra Sol de Mayo. Luego entrenaremos y quedaremos concentrados para enfrentar a Central”. Y agregó: “Todo lo que se hable de afuera a mi no me modifica mi trabajo”.



Luego, opinó sobre el último partido de Colón: “Independiente tiene muchos jugadores de jerarquía y nos superaron. No hay nada que decir, solo seguir trabajando y pensar en Sol de Mayo”. Y agregó: “Hay que ganar y pasar de fase y luego pensar en Central”.

También, cuando se lo consultó por la formación del miércoles, dijo: “Al equipo lo tengo definido pero no lo saben los jugadores. Esta tarde hay charla técnica en Rafaela y ahí voy a hablar con ellos”.

“Yo no leo, no veo la tele, no escucho… Pienso en lo que tengo que hacer con los muchachos y lo que tenemos que mejorar” Pablo Lavallén.