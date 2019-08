https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 27.08.2019 - Última actualización - 20:26

20:25

Miguel Pichetto y Dante Sica, molestos El oficalismo vuelve a culpar a Alberto Fernández por una jornada negra en los mercados

El ministro de Producción, Dante Sica, exhortó hoy a todos los candidatos políticos a preservar la estabilidad y puso como ejemplo que las declaraciones del postulante presidencial del kirchnerismo Alberto Fernández, en contra del acuerdo del Gobierno con el FMI "le costó al país US$ 300 millones".



"Este no es un período de transición pero hoy la estabilidad no es sólo un compromiso del Gobierno sino que debe ser también de los otros sectores; una declaración de ayer de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones", dijo Sica en la jornada de IDEA en la Usina del Arte, en La Boca.



Luego de las críticas del candidato del Frente de Todos al acuerdo logrado el año pasado entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno, el dólar en el Banco Nación aumentó hoy más de un peso para cerrar a $ 58,66 en su punta vendedora, pese a la venta de US$ 362 millones por parte del Banco Central.



Además, la tasa del denominado riesgo país ascendió a 2001 puntos básicos, la mayor en 14 años, y el precio de las acciones cayeron 4,5% en promedio.

La inestabilidad financiera “no le hace mal sólo al Gobierno, le hace mal a todos, porque afecta a los trabajadores, a los que producen, que no saben qué precio” deben aplicar a sus productos, advirtió Sica.



“Que la estabilidad sea un bien supremo de todos”, reclamó el funcionario y apuntó a que “deje de ser un compromiso sólo del Gobierno".



PICHETTO: “BOMBERO E INCENDIARIO”



El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, criticó hoy duramente al postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, por entender que "juega al juego del bombero y al incendiario" y lo acusó por "fogonear la tempestad" sobre la situación económica después de la reunión que mantuvo con los enviados del FMI.



Pichetto recordó que en la "última semana" Fernández "emitió" durante el seminario del Malba un "mensaje razonable dirigido al sector empresario y al frente externo, y habló de que no iba a haber default".



Sin embargo, advirtió, "después habló de reestructurar la deuda como se hizo en 2005, con una quita del 75 por ciento".



"Esto indica que hay una actitud de fogonear la tempestad y en la situación económica internacional y la mirada que hay de la Argentina, si uno de los candidatos más votados emite este tipo de enunciados aparecen escenarios y contingencias financieras que se han agravado ayer muy claramente con la actitud que tuvo en el diálogo con el FMI", añadió.

En declaraciones a radio Mitre, Pichetto acusó al kirchnerismo de buscar "generar escenarios de mayor complejidad económica y que el dólar se viralice, planteando siempre que el escenario peor para la Argentina es mejor para ellos para tratar de fortalecerse en el marco electoral".



En ese sentido, razonó que "este juego de jugar al bombero y después al incendiario es complicado porque denota discursos ambivalentes: en un ámbito soy razonable y moderado y en otro tengo planteos rupturistas, y eso no es bueno para la Argentina".



Además, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri señaló que "ha habido un tratamiento irresponsable de los medios y analistas políticos de hablar de transición" después del resultado de las PASO, en las que la fórmula del Frente de Todos se impuso ante Juntos por el Cambio por 15 puntos de diferencia.



"No hay vacío de poder, eso es una locura que también están alimentando las usinas kirchneristas", dijo Pichetto.



Y, concluyó: "No puede haber anticipo de elecciones porque eso es un escenario de desestabilización muy grave".



El Litoral | Telam