Alberto Fernández le respondió a Macri : "no busque culpables fuera de su propio gobierno"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió esta noche las críticas efectuadas por el oficialismo a raíz de haber responsabilizado a la administración de Mauricio Macri y al FMI por la crisis actual y le pidió al jefe de Estado que "no busque culpables fuera de su propio Gobierno".

"De esto es de lo que no se quieren hacer cargo", expresó Fernández desde su cuenta de Twitter, donde publicó un cuadro que consigna el crecimiento de la deuda pública en dólares y la fuga de capitales en el país desde 2016 hasta la actualidad. Tenés que leer El oficalismo vuelve a culpar a Alberto Fernández por una jornada negra en los mercados Junto a ese mensaje, el postulante del Frente de Todos remarcó: "Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno". De esto es de lo que no se quieren hacer cargo.



Presidente, no busque culpables fuera de su propio Gobierno. pic.twitter.com/u6XOvCA91h — Alberto Fernández (@alferdez) August 28, 2019



Tanto el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros, criticaron hoy a Fernández por sus manifestaciones respecto de que el FMI y el gobierno de Macri son los responsables de la "catástrofe social" del país y le reprocharon tener una "actitud incendiaria" en la actual situación económica. Con información de Télam y Twitter

