Miércoles 28.08.2019 - Última actualización - 7:58

7:48

Se lesionó en un amistoso con Rusia Campazzo trabaja para llegar al debut de Argentina en el Mundial

El sábado 31 Argentina debuta en el Mundial de Básquet China 2019. Será ante Corea del Sur a las 9.30 horario argentino.

Para este partido, todos los ojos están puestos en Facundo Campazzo. El base cordobés se lesionó el tobillo en un partido amistoso ante Rusia y desde entonces el cuerpo médico argentino está trabajando con el jugador.

En una entrevista que publica BasquetPlus, el propio Campazzo contó que "está mejorando". "No me animo a adelantar mucho, estamos trabajando con Paulo para tratar de llegar en condiciones al sábado", dijo.

"El tobillo está hinchado, pero es algo normal como todo esguince. Me asuste un poquito porque sentí el dolor, pero fue algo parecido a cuando me esquincé el tobillo izquierdo el año pasado, así que eso me tranquilizó", agregó.