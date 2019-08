Rescataron a las turistas perdidas en Tucumán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estaban asustadas, pero en ningún momento perdieron el sentido del humor. Eso queda en claro en el video de pedido de auxilio que habían enviado las hermanas que se perdieron en el Parque Sierra de San Javier, horas antes de ser rescatadas. Las imágenes fueron filmadas el lunes, un día después de haberse extraviado en medio de la selva tucumana.

En el mensaje filmado en modo selfie, las mujeres contaban lo que había ocurrido: "son las 8.20 de la mañana y nosotras estamos metidas en este bosque hermosísimo desde ayer a las 14. Dormimos en la selva tucumana colgadas de dos árboles. Íbamos a una cascada que eran 500 metros de camino y después seguir un río con piedritas. Llegamos nos sacamos la foto y cuando salimos de ahí no sabemos qué hicimos. Agarramos una curva que no correspondía y nos fuimos a la reverenda c... de la lora, y acá estamos esperando que alguien nos rescate".

Las imágenes fueron envidas por Federico Gómez, de la empresa Hertz, donde las hermanas habían alquilado el vehículo con el que las hermanas López llegaron a San Javier. El empleado había viajado a la provincia y pudo encontrarlas para luego dar aviso a los equipos de rescate.

Además, Mónica Cristina (62) y Claudia María López (67) decían: "no tenemos la más puta idea de cómo salir y no saben por la cantidad de cosas que pasamos. Estamos lastimadas por todos lados, las rodillas, los codos, dormimos para el o...".

"Dios quiera que alguien mande este mensaje y nos vengan a rescatar porque queremos volver. Estamos c... de frío. Agradecidas de haber pasado por lo que pasamos pero ya está. Los amamos a todos", concluían en el video.

Con información de La Gaceta