Miércoles 28.08.2019 - Última actualización - 18:07

18:05

No descartan "nuevas salidas"

Chubut: renunció otro ministro

En medio del caos, renunció el ministro de Salud Adrián Pizzi que se sumó a Leonardo De Bella, extitular de la cartera de Educación. No se descartan más salidas en el gabinete de Mariano Arcioni. La provincia continúa paralizada por los múltiples paros.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

