Flamengo ganó y clasificó a la semis de la Libertadores

Jueves 29.08.2019

7:01

El elenco de Río de Janeiro, se medirá con Gremio de Porto Alegre, que dejó en el camino a Palmeiras.

Flamengo alcanzó la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores de América, tras empatar 1-1 con Internacional de Porto Alegre. El elenco de Río de Janeiro, se medirá con Gremio de Porto Alegre, que dejó en el camino a Palmeiras.

Flamengo alcanzó la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores de América, tras empatar 1-1 con Internacional de Porto Alegre, en partido desquite de una de las llaves de cuartos de final que celebraron ambos conjuntos brasileños.



En la ida, Flamengo, dirigido por el DT portugués Jorge Jesús, se había impuesto por 2-0.



El conjunto de Porto Alegre se puso en ventaja por intermedio de un cabezazo de Rodrigo Lindoso (St. 17m.). El árbitro argentino Patricio Loustau debió revisar la conversión, a través del Video Assistant Referee (VAR), a partir de una supuesta posición adelantada de Patrick, que luego fue desestimada.



Los argentinos Andrés D'Alessandro (ex River) y Víctor Cuesta (ex Independiente) arrancaron como titulares en la escuadra 'gaúcha', que también contó con el aporte del mediocampista Martín Sarrafiore (ex Huracán), que entró en la segunda etapa.



El empate sobrevino a los 41 minutos del período final, en una rápida contra que encabezó el uruguayo Giorgian De Arrascaeta que finalizó con el toque a la red de Gabigol, autor de 5 tantos en igual cantidad de presentaciones para el elenco carioca.



La otra semifinal de la Libertadores será protagonizada por Boca Juniors (hoy eliminó a Liga Deportiva Universitaria de Quito) y el ganador de la llave Cerro Porteño-River Plate, que se definirá mañana.

El gol que le dio el pase a la semi

🚶‍♂⚽ La definición de @gabigol: corrida de toda la cancha y definición de zurda.



⚫🔴 Con este gol, @Flamengo se metió en las semifinales de la #Libertadores 3⃣5⃣ años después. pic.twitter.com/jJzROU5zkF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 29, 2019

