La canción más escuchada de la historia de Spotify Ed Sheeran no cobrará regalías por "Shape of you" hasta que no se aclare supuesto plagio

Ed Sheeran no recibirá por ahora rregalías por derechos de autor de su gran éxito 'Shape of you', después de haber sido acusado por otro músico de supuestamente haberle plagiado y "apropiarse" de una canción ya existente.



Y es que la estrella mundial enfrenta nuevas acusaciones que lo acusan de participar "consciente o inconscientemente en el hábito de apropiarse de la habilidad compositiva y el trabajo de otros compositores".



Sheeran lo niega, pero el músico Sam Chokri afirma que la estrella del pop 'le robó' el estribillo de su canción de 2015 'Oh why' para usarlo en 'Shape of you' -la canción más escuchada de la historia en Spotify con más de 2.200 millones de reproducciones-.



Según la versión de Chokri, recogida por el NME, él mismo envió su canción 'Oh why' al entorno de Ed Sheeran en un intento de trabajar con él, pero tiempo después escuchó sus estribillos y los coros en 'Shape of you', una canción de beneficios multimillonarios.



Ante esta situación, los royalties de Ed Sheeran por 'Shape Of You' han sido suspendidas mientras espera una decisión judicial, que se ha pospuesto hasta 2020.



Se da la circunstancia de que Ed Sheeran está también envuelto en otro caso similar, pue sse le acusa de robar "grandes progresiones armónicas y elementos rítmicos" de 'Let's Get It On' de Marvin Gaye para su éxito de 2014 'Thinking Out Loud'.