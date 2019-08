Video: Marcó un gol, fue a festejarlo con su novia y se lo anularon

El brasilero Wanderson Cristaldo Farias, jugador del PFC Ludogorets Razgrad, protagonizó un hecho insólito en el último partido de su equipo.

En el partido por la liga de Bulgaria de este fin de semana, cuando su equipo enfrentó al Slavia de Sofía e igualó 0 a 0, el brasilero marcó un gol y festejó junto a su novia, pero no se percató que el juez de línea había anulado el tanto y el partido se había reanudado.

Brazilian winger Wanderson celebrated his goal for Ludogorets at the weekend by running into the stand to kiss his girlfriend only for the goal to be ruled out for offside.



To top things off, the goal wasn’t even offside 🤦‍♂️pic.twitter.com/VuBjNdaaUe