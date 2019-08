https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ahora viene lo mejor

Los juveniles inician el tramo definitorio

Tras concluir la instancia clasificatoria, los títulos se definirán con la Final Six en M15, M16 y M1; además de la Final Four en M17 y M19. El resto, participará en Reclasificación y Reubicación.

