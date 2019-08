Provincia mantiene la cláusula gatillo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los representantes del gobierno confirmaron a los gremios que los sueldos de agosto ya fueron liquidados con la actualización automática por inflación, sin tomar en cuenta la caída de recursos. Todos coincidieron en culpar de eso al gobierno nacional. La discusión sigue abierta para los próximos meses.

En un panorama de marcada incertidumbre económica, los representantes de los gremios estatales santafesinos se fueron de Casa de Gobierno con la garantía de que los empleados públicos y docentes cobrarán el sueldo de agosto con el incremento correspondiente al índice de inflación. Vale decir, que la “cláusula gatillo”, de actualización automática, continúa en plena vigencia, frente a la caída de recursos prevista para el próximo cuatrimestre, del orden de los 10 mil millones de pesos.

La cuenta surge de sumar el aporte que la Nación debió haber girado para compensar el déficit de la Caja de Jubilaciones, y que todavía no hizo, por 5.800 millones de pesos; más los 4 mil millones de retracción que se estima como resultado de las reducciones en el IVA y en el Impuesto a las Ganancias, conceptos por los cuales las provincias también están pidiendo compensación. Todo, en un contexto de fuerte caída de la actividad económica.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, expuso que “venimos ya viendo una baja importante en las transferencias de coparticipación y en la recaudación”, a lo que se suman los dos conceptos antes mencionados y cuantificados.

“Entonces, frente a esos casi 10 mil millones de pesos menos, advertimos a los gremios que si bien este mes está garantizada la actualización salarial automática, en los próximos meses vamos a tener que hacer una evaluación, ir viendo cómo se desarrollan las finanzas. Queremos seguir cumpliendo con lo que nos hemos comprometido en paritarias, pero responsablemente los hemos llamado para seguir monitoreando en conjunto la evolución de la economía en los próximos meses”, resumió Farías.

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, corroboró que “los números de la evolución de los recursos están muy por debajo de lo que ha sido la inflación a la fecha. Con una inflación acumulada interanual del 55 o 56 %, los recursos tributarios crecieron en un 43 %, con lo que tuvieron una importante caída en términos reales.

“Vía cláusula gatillo, nosotros logramos sostener la capacidad de compra del salario del trabajador público, aún con recursos muy por debajo. La verdad es que la evolución de los recursos no difiere mucho de lo que teníamos previsto cuando se hizo el acuerdo salarial. Lo nuevo es lo que no podíamos prever en febrero-marzo, que son los incumplimientos nacionales y las nuevas medidas tras el resultado de las Paso”, insistió el funcionario.

En orden a lo conversado con los gremios, los representantes oficiales confirmaron que “hoy hay una cláusula gatillo firmada, como también una cláusula de revisión en el mes de agosto. Hoy no está en agenda una modificación, sí la necesidad de reconocer que hay elementos que no teníamos en cuenta en su momento, y que no podemos ignorar”.

Voces gremiales



La reacción de los referentes gremiales, en tanto, fue coincidente en el sentido de la “tranquilidad” por el mantenimiento de la cláusula gatillo, tanto como la vocación de exigir su cumplimiento si el mismo llegara a ponerse en duda. Con alguna matizada disposición a debatir alternativas, pero sólo en caso de que se verificase una crisis tal que impidiese mantenerla.

Por lo demás, todos coincidieron en reconocer la complejidad de la situación financiera de la provincia, como así también en responsabilizar al gobierno nacional por la situación.

Para Jorge Molina (UPCN), “se planteó algo de lo que estamos conscientes, que es la situación de las finanzas de la provincia, la afectación del incumplimiento de la Nación. También definimos nuestra posición, que fue la de todos los sindicatos, de que es imprescindible en este contexto de crisis y de gran turbulencia nacional dar tranquilidad a los trabajadores del mantenimiento de la cláusula gatillo. Obviamente que las variables nacionales se siguen moviendo, mientras tanto seguimos sosteniendo eso”.

Por los docentes públicos, Sonia Alesso insistió en que “vamos a exigir el cumplimiento de la cláusula, la defensa del Iapos, la defensa de la Caja de Jubilaciones. El gobierno ratificó que no había ninguna intención de modificar el sistema jubilatorio”.

Marcelo Delfor (ATE) refrendó que “los acuerdos salariales están vigentes y son hasta diciembre de 2019, esto fue reconocido por el propio Poder Ejecutivo. Por supuesto que en el marco del diálogo que ambas partes mostramos hoy, si se produce una situación extraordinaria, serán convocadas las distintas paritarias para revisar ese acuerdo, y por supuesto los gremios nunca vamos a sentarnos a discutir un salario a la baja”.

En tanto, Pedro Bayúgar (Sadop), confirmó que “quedamos en comunicación permanente, no en estado deliberativo, porque no hay nada que deliberar. Las cosas están planteadas, escritas y firmadas (...) Y no está sucediendo ninguna crisis en lo que venimos teniendo como régimen laboral en la provincia. Entonces, si no hay una crisis profunda, que impida cumplir con lo que veníamos cumpliendo, no hay por qué hablar de eso”.



Postergación



Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se reunieron este jueves en su habitual acuerdo; no trataron las demandas de 15 provincias contra los decretos nacionales que limitan el mínimo imponible de Ganancias al salario y rebajan el Iva a productos de la canasta básica. La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe dictaminar si el instrumento es válido; los recintos en el Congreso son los que definen. Además la Procuración del máximo tribunal debe definir si el caso es “competencia originaria” de la Corte, que no abordará el tema hasta que todos esos pasos estén dados.