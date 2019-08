https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quedaron definidas las ocho zonas.

Temporada 2019/20 Así quedaron los grupos de la UEFA Champions League

Este jueves se desarrolló el sorteo de grupos de la UEFA Champions League temporada 2019/20. De esta manera, quedaron conformados las ocho zonas con los mejores equipos de Europa.

Lo destacado es el cruce entre Real Madrid y PSG en el grupo A; el choque entre Bayern Munich y Tottenham por el B; Juventus vs. Atlético Madrid por el C; Barcelona vs. Dortmund por el F.

También sobresale la participación del Inter de Italia en el mismo grupo de Barcelona y del Leverkusen en la misma zona que el Juventus y Atlético Madrid.

Los grupos