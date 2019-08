https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El cantante Ed Sheeran, de 28 años, anunció su retiro temporal de los escenarios en el último concierto de su gira en Chantry Park, en Ipswich el pasado lunes.

Se tomará unas largas vacaciones Ed Sheeran anunció su retiro temporal tras 15 años de carrera

"Puede que lo sepan, o no, que he estado en el tour Divide por más de dos años y hoy es el último día de todo esto, hay algo agridulce al respecto y amo que ustedes estén aquí en Ipswich. Probablemente sea mi último concierto en 18 meses", manifestó el cantante a la arena con capacidad para 45 mil personas.

El intérprete de "Galway Girl" continuó con emoción describiendo las grandes oportunidades que le ha dado el tour de conocer gente en diferentes lugares.

"Hemos tocado por todo el mundo, Glastonbury, el Estadio de Wembley. Todas estas fabulosas locaciones como Nueva Zelanda, Australia, Asia, Sudamérica, ha sido un camino salvaje", agregó el inglés.

"Antes de hacer este show, me dijeron que ahora que llegamos al final de la gira, hemos tocado para nueve millones de personas alrededor del mundo. Es la gira más grande. Ha sido un día muy emocionante para la gente que está tras bambalinas. De alguna forma se siente como si estuvieras rompiendo con una novia con la que has estado por años. Suena extraño, pero ha sido un tour muy largo", confesó el compositor.

El cantante aseguró que la decisión llegó porque quiere pasar más tiempo con Cherry Seaborn, su esposa.

Dentro de sus palabras de adiós, insinuó que su descanso sería largo, y no dejó claro para cuando será su regreso.

"Quiero darles las gracias a todos en este tour, gracias a todos los que me han dado un chance. Esta es mi última canción, la escribí cuando tenía 15 años. Los veo en algunos años. Gracias", finalizó.

Sheeran se casó con Seaborn en una ceremonia secreta en diciembre de 2018, y ha declarado en entrevistas anteriores que le gustaría comenzar una familia después de llegar a los 30.

En una entrevista con el periódico Daily Star confesó que su carrera iría en picada una vez que se convirtiera padre.

"Mi ambición se iría a cero tan pronto como tenga hijos, realmente no me importaría mucho, pues ya tendría otra vida que cuidar. Es totalmente entendible, porque cuando tienes hijos tu ambición cambia y yo quiero ser un buen padre", reconoció justo después de haberse comprometido.

La pareja se conoció cuando ambos eran estudiantes de preparatoria en Suffolk y Sheeran tenía un crush con Cherry, que era dos años menor que él, sin embargo se separaron cuando ella se mudó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Duke en Carolina del Norte.

La pareja no empezó a salir formalmente hasta 2015, cuando Cherry ya trabajaba en Wall Street, en Nueva York.

Para contrarrestar la larga distancia, la pareja pasó la mayor parte de 2016 viajando por el mundo, cuando el multiinstrumentista se tomó un año lejos de la música.

Acusado de plagio

El cantante volvió a recibir acusaciones de plagio, esta vez por la canción "Shape You", por la cual dejará de recibir regalías.

El cantante fue acusado por el músico Sam Chokri, quien afirma que Sheeran le robó el estribillo de la canción "Oh Why" para usarlo en la canción que tiene más de 2.200 millones de reproducciones de Spotify.

La decisión de suspender las regalías será hasta que haya una decisión judicial que se alargó hasta 2020.

El cantante fue acusado de robar progresiones y elementos rítmicos de "Let's Get It On", de Marvin Gaye, para otro de sus éxitos "Thinking Out Loud".

Con información de Infobae