Sigue el ritmo de los videoclips en el Súper Bailando

Tres coreografías le dieron continuidad al séptimo ritmo. Cinthia Fernández y Martín Baclini obtuvieron el mejor puntaje de la noche.

Con calma y ritmo

La primera pareja que salió a la pista fue Cinthia Fernández y Martín Baclini, quienes hicieron una representación del tema “Con calma”, de Daddy Yankee & Snow, junto a su coach, Vero Paschiero, y seis bailarines. Ángel De Brito (10) abrió la ronda de devoluciones con una consulta: “¿Ustedes están separados?”. Martín lo desmintió: “Pasamos momentos complicados, pero ahora estamos encontrando el rumbo, estamos tranquilos”. Por su parte, Cinthia admitió sufrir celos y confesó entre risas: “Es un milagro que sigamos”. Respecto de la coreo, el periodista afirmó: “Estuvo magnífica. Este equipo entendió lo que es el show. A mí me encantó”. Carolina “Pampita” Ardohain (8) le dio un consejo a Cinthia: “Más allá de que Martín sea el hombre de tu vida o no, cualquier hombre que te elija, con tres hijas, tiene que darte amor por completo, tiene que amar a las cuatro”. Y agregó: “El baile me gustó, aunque me hubiera gustado ver a Cinthia más presente en toda la coreo. Estuvieron muy bien”. Florencia Peña (voto secreto) aseguró: “Fue muy contagioso lo que hicieron, me daban ganas de ir a bailar con ustedes. A Cinthia la sentí más liberada y Martín está bailando mucho”. Marcelo Polino (5) pidió el BAR y les dio el visto bueno: “Se vio mucha alegría, fue lindo lo que hicieron. Me gustó”. Cuando tomó la palabra, Flavio Mendoza sugirió que hubo un plagio en una parte de la coreo y bajó un punto. A Laura Fidalgo le encantó: “Hubo fuerza y dinámica. Punto para arriba”. Y Aníbal Pachano también valoró el trabajo y subió la nota. Total: 24 puntos.

No lograron impactar



Con un look extravagante, Flor de la V y Gabo Usandivaras recrearon un megamix de “Up that funk” interpretado por Jennifer Lopez, junto a su coach, Georgina Tirotta, y cinco bailarines invitados. “No me gustó nada de lo que hicieron. Creo que la que más falló fue Flor, la vi confusa e inestable”, bajó el pulgar en la ronda de puntajes De Brito (3). “Hubo momentos pobres y otros momentos buenos. A Flor la vi con falta de ensayo. Hubo partes en las que faltó fuerza y actitud”, consideró Pampita (6). “Fueron por muchos lugares, pero no terminaron de producir un impacto. La intención estuvo buena, pero puede estar mejor”, señaló Flor (voto secreto). “A mí me encantó”, discrepó Polino (6), quien además solicitó la opinión del BAR. Flavio elogió los vestuarios de Flor y Gabo, pero cuestionó que los bailarines invitados no estuvieran tan lookeados: “Mantengo la nota”. Para Laura “faltó fuerza”, aunque mantuvo la nota. “A mí la coreo me gustó. Punto para arriba”, completó Pachano. Total: 16 puntos.

Dieron otro mal paso



En tercer y último turno, Ailén Bechara –morocha– y Cae –platinado– realizaron una performance basada en el tema “Con altura”, de Rosalía & J Balvin, acompañados de su coach, Nadia Hair, y cinco bailarines. “Me encantaron los bailarines, el obstáculo fueron los famosos. La crisis que tienen como pareja se transmite en la pista. No hay química. Hoy fue horrible”, observó De Brito (2). “A mí hubo momentos que me gustaron. Fue intermitente. Le ponen garra y tienen buena onda, pero a veces alcanza y otras veces no. Hoy estuvieron a medias”, entendió Pampita (6). “La dificultad más grande que tienen es que ninguno de los dos es bailarín. No sé si hay una solución para eso. Va a haber que trabajar mucho y pensar en una buena previa”, sostuvo Flor (voto secreto). “Lo único que me gustó fue el acróbata”, concluyó lapidariamente Polino (1). Total: 9 puntos.

