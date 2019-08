Se sorteó la Europa League

Sevilla, de España, compartirá el grupo A con Apoel (Chipre), Qarabag (Azerbaiyán) y Dudelange (Luxemburgo), según el sorteo de la Liga Europa de fútbol realizado hoy en Mónaco.



Manchester United (Inglaterra), estará en el L con Astana (Kazajistán), Partizán (Serbia) y AZ Alkmaar (Holanda); y Roma (Italia) lo hará en el J con Borussia Monchengladbach (Alemania), Basaksehir (Turquía) y Wolfsberg (Austria), informó EFE.





Grupo A: Sevilla (ESP), Apoel (CYP), Qarabag (AZE) y Dudelange (LUX).



Grupo B: Dinamo Kiev (UKR), Copenhague (DIN), Malmoe (SWE) y Lugano (SUI).



Grupo C: Basilea (SUI), Krasnodar (RUS), Getafe (ESP) y Trabzonspor (TUR).



Grupo D: Sporting (POR), PSV Eindhoven (HOL), Rosenborg (NOR) y LASK Linz (AUT).



Grupo E: Lazio (ITA), Celtic (ESC), Rennes (FRA) y Cluj (RUM).



Grupo F: Arsenal (ING), Eintracht Frankfurt (GER), Standard Lieja (BEL) y Vitoria (POR).



Grupo G: Oporto (POR), Young Boys (SUI), Feyenoord (HOL) y Rangers (ESC).



Grupo H: CSKA Moscú (RUS), Ludogorets (BUL), Espanyol (ESP) y Ferencvaros (HUN).



Grupo I: Wolfsburgo (GER), Gante (BEL), St-Etienne (FRA) y Olexandriya (UKR).



Grupo J: Roma (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER), Basaksehir (TUR) y Wolfsberg (AUT).



Grupo K: Besiktas (TUR), Braga (POR), Wolverhampton (ING) y Slovan Bratislava (SVK).



Grupo L: Manchester United (ING), Astana (KAZ), Partizan (SRB) y AZ Alkmaar (HOL).

