https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 11:42

11:39

Queja de municipios y comunas

Para el PJ, el gobierno provincial "discrimina y no es coherente"

Aseguran que la gestión de Miguel Lifschitz favorece a administraciones oficialistas. Reclaman deudas por el Fondo de Obras Menores, y no descartan recurrir a la Justicia. Réplica desde la Casa Gris.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

Queja de municipios y comunas Para el PJ, el gobierno provincial "discrimina y no es coherente" Aseguran que la gestión de Miguel Lifschitz favorece a administraciones oficialistas. Reclaman deudas por el Fondo de Obras Menores, y no descartan recurrir a la Justicia. Réplica desde la Casa Gris. Aseguran que la gestión de Miguel Lifschitz favorece a administraciones oficialistas. Reclaman deudas por el Fondo de Obras Menores, y no descartan recurrir a la Justicia. Réplica desde la Casa Gris.