Unión va al Gasómetro buscando combustible

Madelón elige un planteo conservador: cuatro atrás, cinco en el medio y un solo punta arriba. San Lorenzo, uno de los punteros, se queda sin uno que es clave para “Juanchi” Pizzi: Belluschi.

Nadie imaginaba, después de las dos primeras buenas señales del Unión de Madelón, que el equipo se caería en un pozo contra Newell’s y Lanús. Porque si bien la temporada está “en pañales” como se dice, el Tate le había jugado de igual a igual al Racing campeón en su casa empatandp y al subcampeón Defensa en el estadio 15 de Abril ganando. Más allá de los resultados, sorprendió mucho el bajón de rendimiento, siendo el arranque más flojito de Unión con Leo en los últimos campeonatos. Por eso, con un 4-5-1, el DT va al Gasómetro a buscar combustible con un resultado positivo.



Un combo letal de rendimientos bajos, malaria de lesiones (siete jugadores con problemas musculares) y resultados negativos hacen las veces de gran rival del Unión de Madelón frente a uno de los líderes de la Superliga, como este interesante San Lorenzo de Almagro del “Juanchi” Pizzi, eliminado de la Copa y con todas las energías en el certámen criollo.



Sólo para graficar el tema estadística: hace cuatro años, desde el 2015, que Madelón no sabe lo que es perder tres partidos al hilo en Unión. Es por eso que el entrenador, junto a su cuerpo técnico, preparó este partido como si fuera una final. Vamos a los tips:



— 1) Leo quiere que el partido sea táctico y físico en el Nuevo Gasómetro.

— 2) Sin Gabriel Carabajal y sin Juan Ignacio Cavallaro no tiene gente que pueda tener la pelota para quitarle ritmo al rival.

— 3) ¿Por qué juega Bou solo?: porque le pareció que los dos “9” juntos (el otro fue Mazzola) se chocaron, se encimaban, jugaban “de lo mismo”.

— 4) La idea, más allá del debut del chico Comas, es poblarle a San Lorenzo la zona de medios.

— 5) ¿De qué va a jugar Gastón Comas?: de “5” adelantado o de “10” retrasado.

— 6) La idea del chico que debuta es que se pare adelante del binomio Nelson Acevedo-Jalil Elías.

— 7) Es decir, que Comas haga el barrido con los dos tapones y quede como mediapunta atrás de Walter Bou.

— 8) Cuando Unión pierda la pelota y la tenga el rival, la misión de Comas es tapar la salida clara vía Menossi.

— 9) “Yo soy volante ofensivo, me gusta encarar, atacarr..soy un viejo número 10 por más que ahora no se usa”, dice el entrerriano de 21 años.

— 10) Si bien en la reserva jugó muchas veces de doble “5”, no siente la marca y le encanta jugar de “mediapunta”.

Sin dudas, por más que nadie lo diga a los cuatro vientos, lo que quiere hacer Leo es buscar y traerse un resultado. En definitiva, no perder. Obvio: si puede sorprender al “Ciclón” y ganar, mucho mejor.



Como cualquier técnico del fútbol argentino que viene de dos derrotas al hilo, Madelón busca cortar la rachita. “Nunca es buen acostumbrarse a perder”, repiten los DT de la Superliga.



En eso anda el Tate. Por eso va al Gasómetro buscando contra San Lorenzo un poco de combustible para poder arrancar de nuevo.

Pizzi se queda sin Belluschi



A muy pocas horas sólo dos días del partido frente a Unión de este sábado, a las 15.30, Juan Antonio Pizzi recibió una mala noticia. Es que en la práctica de este jueves, Fernando Belluschi, titular indiscutido en el 11 del DT de San Lorenzo, sintió una molestia en el aductor izquierdo y tuvo que abandonar el entrenamiento.



El experimentado volante padece una contractura por lo que no llegará al encuentro frente al Tatengue en el Pedro Bidegain. Durante la semana, Pizzi había probado con Ángel y Oscar Romero junto a Fernando Belluschi y Nicolás Blandi en el ataque. Ahora, el DT deberá buscar una alternativa.



“Belluschi no va a estar considerado para el partido del fin de semana. No alcanza a ser una lesión pero tuvo una contractura en la parte final del entrenamiento de ayer. Decidimos con el cuerpo médico no tomar más riesgos de los que corresponden‘, confirmó el propio Pizzi en conferencia de prensa.



Los candidatos a reemplazarlo son Juan Ramírez y Nahuel Barrios, quien está pasando por un buen momento presente y podría volver al equipo titular. Cualquiera de los dos que ingrese hará que Oscar Romero, que iba a debutar de entrada como extremo por la izquierda, baje hacia el mediocampo para ocupar el lugar de la creación de Belluschi. Pese a la victoria, Pizzi prueba y junta a los hermanos en el San Lorenzo puntero.