https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 13:30

13:29

En un comunicado, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB),alertó que el congelamiento de precio del gasoil y las naftas dejó a la industria sin recursos para mantener la producción y puso en riesgo miles de puestos de trabajo.

Actualidad Pymes productoras de biodiesel paralizadas por el congelamiento de precios En un comunicado, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB),alertó que el congelamiento de precio del gasoil y las naftas dejó a la industria sin recursos para mantener la producción y puso en riesgo miles de puestos de trabajo. En un comunicado, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB),alertó que el congelamiento de precio del gasoil y las naftas dejó a la industria sin recursos para mantener la producción y puso en riesgo miles de puestos de trabajo.



A raíz de las recientes medidas tomadas por el gobierno nacional, congelando por un plazo de 90 días el precio del gasoil y las naftas, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) elaboró un duro comunicado alertando que “la extensión al precio de los biocombustibles del congelamiento de los valores del gasoil y las naftas dejó a la industria del Biodiesel sin recursos para mantener la producción y puso en riesgo miles de puestos de trabajo”.



“Nuestro principal insumo es el aceite de soja, cuyo valor se rige por el dólar, por lo que el congelamiento de precios por un plazo de 90 días es, indudablemente, una medida que atenta contra la industria. Nos obliga a comprar insumos al valor actual del dólar y venderlos al tipo de cambio anterior a esta medida. Esto supone la imposibilidad de mantenernos en pie como industria y por efecto, la paralización inmediata de toda actividad con la consiguiente suspensión de la mano de obra involucrada”, explicaron.



En esta línea, la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) apoyó este reclamo y señaló que las empresas del sector de biocombustible emplean en forma directa a unas 60 mil familias, en Santa Fe y en otras nueve provincias. y remarcaron: “las próximas horas son claves para evitar que se paralicen las plantas que hay en la provincia de Santa Fe”.

En este sentido, Leandro Luqui, presidente de una planta ubicada en Sa. Pereira confirmó a Campolitoral que hay en la provincia una gran cantidad de pymes paradas e incluso alguna que ya esta presentando quiebra.

“La situación es alarmante. Estamos con precios de julio. Teníamos un dólar a 42 y pasamos a un dólar a 61, un 35% de diferencia en el valor del dólar y los mismo precios de venta. Sumando a esta situación el valor de las tasas que hace imposible financiarse y ‘aguantar’ las corridas bancarias”, señaló.

“Si en un par de meses esto sigue así, no va a quedar nadie”,agregó Luqui y explicó que lo que más influye es la producción de aceite. Los productores de aceite no tienen a quien venderle porque nadie compra, porque están las plantas paradas. Entonces por ahí se puede comprar algo, a menor precio, que lo único que permite es cubrir el costo fijo, no generar ganancias”.

Respecto a la posibilidad de proveer a las empresas de transporte urbano de biodiesel para cumplir la meta provincial de lograr una utilización de este combustible al 100%, Luqui comentó que para las pymes es un mercado “muy riesgoso” porque no se hacen pagos anticipados y con un gasoil subsidiado, no pueden ser competitivos. “No podemos competir con un costo en dólares y una venta en pesos”.