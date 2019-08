https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 15:48

15:25

En una entrevista con The Wall Street Journal

Alberto Fernández dijo que Argentina "está en un default virtual"

El candidato a presidente del Frente de Todos advirtió que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla".

Foto: Archivo



Foto: Archivo

En una entrevista con The Wall Street Journal Alberto Fernández dijo que Argentina "está en un default virtual" El candidato a presidente del Frente de Todos advirtió que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla". El candidato a presidente del Frente de Todos advirtió que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla".

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo este viernes que la Argentina "está en un default virtual" y advirtió que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla". Fernández hizo declaraciones en una entrevista que publicó hoy en su web el diario estadounidense The Wall Street Journal, en la que asegurò que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla. Argentina está en un default virtual, escondido". Fernández se pronunció así por primera vez sobre las medidas económicas anunciadas el miércoles por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, quien anunció la decisión del gobierno de "reperfilar" la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Esta crisis es un déjà vu del 2001", afirmó el candidato presidencial y manifestó que "lo que quiero que entiendan es que el FMI es culpable de esta situación". En ese sentido, expresó que "fue un acto de complicidad con el gobierno de Mauricio Macri. Fue el desembolso más caro de la historia de la humanidad y se lo dieron a un gastador compulsivo". Fernández aseguró que la el gobierno provocó un daño al país "similar al de 2001" y sostuvo que se trata de "un default de la deuda, caída de las reservas, una devaluación precipitada y un incremento de la pobreza". "Para nosotros es alarmante que el mundo crea que Macri es la solución", destacó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo. El candidato a presidente del Frente de Todos afirmó que "para revertir este ciclo, hay que lanzar un plan para alentar el consumo, y no le voy a pedir permiso al FMI para hacerlo". Con información de Télam

Temas: