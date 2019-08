https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por una deuda de la Municipalidad con la empresa Peligra la recolección de residuos en Santa Fe

Trabajadores de la empresa de recolección de residuos y limpieza callejera “Cliba” anticiparon que si el próximo jueves no se paga el sueldo, no prestarán el servicio en la ciudad de Santa Fe.

La empresa aduce que la Municipalidad de Santa Fe hace seis meses que no paga por el servicio y por esta razón no estarían depositando el sueldo la próxima semana. Los empleados decidieron realizar asambleas y esperarán hasta el jueves, día de cobro de los haberes.

“La empresa fue clara. Si el miércoles el municipio no deposita, el jueves no se paga. Y si no está la plata, no saldremos a trabajar” sostuvo el delegado de Cliba, Gustavo Almada. A su vez, sostuvo que “tuvimos una reunión con el gerente de Cliba” y confirmó que la Municipalidad de Santa Fe hace seis meses que no paga por el servicio.

En este sentido, señaló: “si el miércoles el municipio no deposita, el jueves no se paga. Si no está la plata, no saldremos a trabajar”. Almada indicó que si bien hay tiempo para que este conflicto se solucione, están advirtiendo a los vecinos que la próxima semana podría haber problemas en la prestación del servicio.

“Los compañeros están preocupados. Alquilan, tienen deuda y tienen que darle de comer a sus hijos. Así como nos piden que cumplamos, queremos que cumplan con nosotros. Por ahora el servicio es normal. Pero tenemos miedo de llegar el jueves y no tener el sueldo” concluyó Almada.

