https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.08.2019 - Última actualización - 16:42

16:41

La popular cantante está teniendo una gran repercusión con los temas de su disco "La Cobra".

"Dos corazones" Jimena Barón presentó su nuevo videoclip La popular cantante está teniendo una gran repercusión con los temas de su disco "La Cobra". La popular cantante está teniendo una gran repercusión con los temas de su disco "La Cobra".

Jimena Barón presentó el nuevo videoclip "Dos corazones" en diversas plataformas. La canción forma parte de su segundo disco solista La Cobra, que ha tenido una gran repercusión a casi menos de un mes de haber sido lanzado.

Hay cosas en la vida que pasan solo una vez

Te di mi corazón y tú lo dejaste caer

Dime, dime cómo se siente

Ahora que yo estoy ausente

Vienes a pedir que te deje entrar

Porque lo que yo te di nadie te lo da

Oh, dime, dime cómo se siente

Ser el que no es suficiente

Ahora que miras y no puedes tocar

Si extrañas mi culo está en Instagram

Jugaste y te cambió la suerte

Que terrible verme y no tenerme…

El tema musical habla de una relación amorosa entre dos personas que se termina. Y ante el intento de querer recomponer la pareja, ella se niega a volver, porque no quiere volver a sufrir una vez más y prefiere seguir su propio camino.

El clip ya tuvo 192.752 visualizaciones en la página a solo siete horas de su estreno en el canal oficial de J Mena (su nombre artístico) en la plataforma de Yotube. En 2019, ya ha presentado cuatro videos: "Dos corazones", "Se acabó", "Quién empezó" y "La Cobra".

El pasado 23 de agosto, la cantante y actriz llevó a cabo el primer show para presentar su nuevo álbum en Vorterix. Asistieron varios famosos, como Ángela Torres, Matías Napp, Facundo Mazzei, Stefania Roitman y Natalie Pérez. En los meses siguientes, tiene previsto realizar una gira por diversos lugares.

Barón también fue invitada al living de Susana Giménez para hablar de su carrera artística y su vida personal. En esta oportunidad, sorprendió a la diva al contarle cómo fue el nacimiento de su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

"Tuve a Momo en Italia en el baño de mi casa", señaló Jimena. "Porque me da pánico la anestesia, las agujas. Lo del baño fue casualidad. Fui a ver unas clínicas y todas mis amigas iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran… Y decidí tenerlo en mi casa", explicó.

"Estaba en el baño, haciendo pis. El parto fue en italiano, en inglés y en español. Estaba el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Yo había pagado una pileta de parto, me salió un huevo todo. Era la idea, pero no llegué nunca, nació en un baño, en Torino", agregó.

Durante la charla, explicó que desde chiquita siempre había soñado con ser cantante. Pero, comenzó a trabajar como actriz a los nueve años y fue postergando ese deseo. Cuando estaba viviendo en Italia, empezó a escribir canciones. Y recién cuando volvió a la Argentina y se separó de Osvaldo, decidió poner todas sus energías en la música y no le fue para nada mal.

Con información de Infobae