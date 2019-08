https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 30.08.2019

Pasa a $ 16.875 desde octubre

El gobierno sube un 35% el salario mínimo, vital y móvil

En la reunión con sindicatos y empresarios no hubo un acuerdo, por lo que el Ejecutivo tomó la medida de manera unilateral. El aumento será en tres cuotas de 12% en agosto, 13% en septiembre y 10% en octubre. El nuevo monto es casi la mitad de lo reclamado por la CGT, que pretendía igualar lo que el Indec estimó en la Canasta Básica Total de junio para no ser pobre. Los sindicatos descartaron que se tomen medidas de fuerza.

El ministro de Produccion y Trabajo, Dante Sica. Foto: NA



Foto: NA

