Viernes 30.08.2019

Ajustan detalles y buscan acuerdos El gobierno enviará el lunes al Congreso el proyecto para "reperfilar" la deuda

El Gobierno decidió esperar hasta el próximo lunes para enviar el proyecto de ley para extender los plazos de vencimiento de la deuda local, que se preveía que ingresara este viernes por el Senado.



Fuentes del oficialismo parlamentario confirmaron a NA que la iniciativa del Poder Ejecutivo será enviada el lunes a la Cámara alta, dos días antes de que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, concurra al Congreso.



Según trascendió, la cartera económica está ajustando los último detalles de la redacción del proyecto y buscando puentes de diálogo con referentes económicos de la oposición de cara al debate parlamentario.



Lacunza concurrirá el próximo miércoles a las 15:00 a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior que preside el senador del PJ José Mayans.



Se prevé que el ministro explique allí el proyecto, aunque el tratamiento oficial de la iniciativa se llevará a cabo en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado, encabezadas por Esteban Bullrich y Silvia Elías de Pérez, respectivamente.



No obstante, el avance del proyecto anunciado por el Gobierno para extender los plazos de vencimiento de la deuda emitida en pesos bajo legislación argentina todavía está lejos de estar garantizado.



Si bien las principales figuras del oficialismo ya comenzaron a buscar acuerdos con distintos sectores de la oposición, la postura de los legisladores justicialistas que acompañan al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, es ambigua.



Según pudo saber NA, en el bloque de senadores del PJ que encabeza el cordobés Carlos Caserio hay una postura dividida frente al proyecto y algunos legisladores plantean que no es necesaria una ley para adoptar una medida de este tipo.



Además, el último jueves, Caserio se reunió con Fernández y al término del encuentro deslizó la posibilidad de acompañar el proyecto al señalar que "peor es decir que no vamos a pagar", pero este viernes, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal, Fernández dijo que no acompañaría las medidas anunciadas por el Gobierno.



El Litoral | NA