Superliga Argentina de Fútbol - Fecha 5 Un necesitado Gimnasia visita a Argentinos Jrs

Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentra último en la tabla de Promedios, por lo cual, buscará una necesitada victoria cuando visite a Argentinos Juniors por la quinta fecha de la Superliga.



El encuentro se disputará a partir de las 13.15 en el estadio Diego Armando Maradona, será controlado por el árbitro Facundo Tello Figueroa e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



Argentinos Juniors igualó sin goles en su visita a Huracán en la jornada pasada de la Superliga y el entrenador Diego Dabove aún no confirmó el equipo, pero podría no hacer cambios y colocar a los mismos once que salieron a jugar en Parque de los Patricios.





Ortíz haría cuatro variantes en Gimnasia.



Gimnasia y Esgrima La Plata cayó como local ante Defensa y Justicia por 1 a 0, se encuentra último en la table de promedios, necesita sumar de a tres y el técnico Darío Ortiz realizaría cuatro modificaciones en relación a los once que comenzaron disputando el citado partido.



En la zona defensiva regresará Manuel Guanini por Janeiler Rivas mientras que en el mediocampo Agustín Bolívar entrará por Víctor Ayala y Franco Mussis por Maximiliano Comba y en la delantera Claudio Spinelli reemplazará a Horacio Tijanovich.

